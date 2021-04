Amici 20, è finita tra Martina e Aka7even? L’indizio non sfugge

Amici 20, è finita tra o due allievi Martina e Aka7even? L’indizio non sfugge; ecco cosa è emerso.

Non è la prima volta che, nella scuola di Amici, nascono flirt e storie d’amore. Quest’anno c’è stata la bellissima storia tra Deddy e Rosa Di Grazia: quest’ultima è stata eliminata proprio dal suo fidanzato, con cui ha perso al ballottaggio. Ma il loro amore è più forte di tutto e , terminata la trasmissione, finalmente si rivedranno. Ma forse non tutti sanno che anche tra altri due allievi c’è stata una storia. Una storia decisamente tormentata: parliamo del cantante Aka7even e della ballerina Martina Miliddi. Una storia fatta di alti e bassi, quella tra i due allievi, ma in tanti ora si chiedono: è finita tra loro? Alcune parole della prof Anna Pettinelli hanno fatto pensare di si. Ecco cosa ha detto nei giorni scorsi.

Amici 20, è finita tra Martina e Aka7even? Le parole di Anna Pettinelli non passano inosservate

È finita tra Aka7even e Martina? I due allievi di Amici 20 hanno avuto un flirt durante la ventesima edizione del talent: un rapporto fatto di alti e bassi, tira e molla infiniti. Ma, in questo momento, com’è la loro situazione? In molti hanno notato un certo distacco tra i due concorrenti, anche se la situazione attuale del loro rapporto non è mai stata chiarita. Le parole di Anna Pettinelli ad Aka durante una lezione, però, hanno fatto pensare che la storia tra i due possa essere terminata.

Parlando di un guanto di sfida che il cantante dovrà affrontare, la prof consiglia al suo allievo di dedicare le sue barre alla donna che più gli manca, ovvero la sua mamma: “Fatti portare dal sentimento, dalla nostalgia, e quale migliore idea di pensare a mamma mentre scrivi le tue cose? Non potrai sbagliare. Un sentimento, vivo, vero, che per tutta la vita sarà sempre quello. Le donne vanno e vengono Luca, e tu ne sai qualcosa, i sentimenti sono un’altalena nella vita. Ma il bene che vuoi a tua mamma non lo cambierà nessuno.”

Queste la parole che, per molti telespettatori, hanno rappresentato un indizio sulla rottura definitiva tra Aka e Martina: sarà davvero così? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se emergeranno nuovi dettagli.