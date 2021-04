Amici 20, i super ospiti di sabato 17 aprile: c’è anche l’amatissimo attore; tutte le anticipazioni sulla prossima puntata.

Manca pochissimo per una nuova puntata di Amici. Come sempre, anche quest’anno la fase finale del talent show di Maria De Filippi si svolge in prima serata. Nell specifico, ogni sabato sera, a partire dalle 21 e 30 circa. E, anche questa sera, 17 aprile 2021, si prospetta una puntata scoppiettante. Le squadre si sfideranno come sempre a suon di canzoni e coreografie: secondo le anticipazioni trapelate sul web, anche questa settimana, come la scorsa, l’eliminato dovrebbe essere soltanto uno. Ci saranno i professori, ci saranno i tanto temuti giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, e, ovviamente, ci saranno anche dei super ospiti! Curiosi di scoprire i nomi? Ve li sveliamo subito!

Amici 20, i super ospiti di sabato 17 aprile: chi ci sarà in studio da Maria De Filippi

Pronti per un nuovo appuntamento di Amici? La gara tra gli allievi della ventesima edizione si fa sempre più accesa. Anche perché, adesso sono suddivisi in squadre, ma ne vincerà solo uno! Nel corso della puntata di questa sera ci saranno nuove sfide, tra quelle classiche e guanti di sfida. E, come sempre, qualcuno al termine della puntata dovrà lasciare definitivamente il talent. In attesa di scoprire di chi si tratta e se i rumors in circolazione corrispondono alla realtà, scopriamo chi sono gli ospiti della puntata di questa sera. Si tratta di due super ospiti: una è Loredana Berté, che non è affatto nuova allo studio di Amici, essendo stata giudice della trasmissione. E in studio ci sarà anche Raoul Bova, che sta per tornare in tv con Buongiorno Mamma, miniserie che andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile.

Insomma, una puntata tutta da vivere! Appuntamento a questa sera, 17 aprile 2021, su Canale 5, alle ore 21 e 30. E voi, per quale delle tre squadre farete il tifo durante la gara?