Amici, sapete che lavoro faceva Deddy prima di iniziare a cantare? Non immaginereste mai.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. E, come sempre, la fase finale del talent show si svolge in prima serata, nello specifico di sabato sera. Tra gli allievi ancora in gara c’è anche lui, Deddy. Il cantante è tra i componenti della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano: riuscirà ad arrivare fino in fondo nel programma? Staremo a vedere. Nel frattempo, il 18 enne ha già avuto la sua vittoria: nel talent ha conosciuto Rosa Di Grazia, con cui ha iniziato una bellissima storia d’amore. Tutti conosciamo la sua voce e i suoi splendidi inediti, ma sapete che lavoro faceva Deddy prima di tuffarsi nel mondo della musica? Ve lo sveliamo subito.

Deddy di Amici, sapete che lavoro faceva prima del cantante?

Deddy è uno degli allievi di Amici 20. Per lui, il percorso nella scuola di Amici prosegue a gonfie vele, essendo ancora in corsa nel serale. La sua passione per il canto inizia presto, ma prima di tuffarsi nel mondo della musica Deddy si occupava di tutt’altro. Il 18 anni è diplomato come parrucchiere: “Ho fatto anche un anno aggiuntivo per prendere la direzione tecnica, per poter aprire un salone in futuro. Che però non ho mai aperto, perché la vita mi ha dato qualcosa di incredibile come questa occasione” ha raccontato durante una puntata del daytime. Deddy ha iniziato a lavorare a 14 anni, con l’alternanza scuola lavoro: prima come parrucchiere, e successivamente come barbiere.

Quindi un ambito del tutto diverso da quello musicale, ma il cantante racconta di aver iniziato a scrivere da giovanissimo. Successivamente, ha deciso di iniziare anche a cantare quando ha sentito il desiderio trovare una cerchia di persone che provasse quello che provava lui: “Ho iniziato a scrivere perché non mi sentivo parte di nulla, non mi sentivo capito. Ho iniziato a fare musica per trovarmi con persone che provassero quello che provo io”.

Quando è andato a fare i casting ad Amici, Deddy lavorava ancora come barbiere. Una passione che ha ereditato dalla sua mamma, anche lei parrucchiera. E voi, conoscevate questo retroscena di Deddy? Vi piacerebbe vederlo tra i super finalisti di questa edizione del talent show di Canale 5?