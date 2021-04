Amici, critiche per Stefano De Martino: interviene addirittura Carolyn Smith

Nella puntata odierna di Amici, Stefano De Martino è stato aspramente criticato: addirittura è intervenuta Carolyn Smith

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del talent show Amici di Maria De Filippi. Il serale è giunto alla quinta puntata e la finalissima è sempre più vicina. Nella puntata odierna ci sono state altre sfide e ovviamente un’altra eliminazione. Nel corso della prima manche ha fatto molto discutere il guanto di sfida lanciato dalla professoressa Alessandra Celentano. La maestra ha opposto Serena e Martina su una prova di Charlestone. La Cuccarini, però, ha ritenuto poco equa la sfida e l’ha rifiutata. I giudici le hanno dato ragione. Lorella ha poi ribaltato il guanto di sfida, opponendo Serena ad Alessandro. Il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa alla fine ha vinto la sfida.

Amici, Carolyn Smith furiosa: nel mirino Stefano De Martino

La proposta del guanto di sfida di Alessandra Celentano è stata rifiutata da Lorella Cuccarini. La coach ha ottenuto l’approvazione di Stefano De Martino e Stash. In particolare, De Martino, da ballerino professionista, ha sottolineato come fosse difficile da eseguire per Martina. Le parole di De Martino hanno alzato un vero e proprio polverone. Addirittura, sui canali social del programma, è intervenuta Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle.

La Smith ha dichiarato: “Mi dispiace, ma non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perchè dice che nessun ballerino può fare Charleston?”. Carolyn ha poi proseguito, scrivendo: “Il Charleston è ballato sia da uomini che da donne, non solo da donne. La coreografia poteva essere modificata senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo latino americano“. Come reagirà il giudice di Amici alle parole della Smith?