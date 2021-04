Barbara D’Urso, “Mi scoppia ancora il cuore”: ricordo nostalgico sui social

La famosa conduttrice televisiva Barbara D’Urso pubblica un ricordo nostalgico sui social: “Mi scoppia ancora il cuore”, di cosa si tratta

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. È uno dei pilastri della rete del Biscione e conduce solo programmi di successo. Attualmente è impegnata con Pomeriggio Cinque e Domenica Live, avendo da poco chiuso con Live – Non è la D’Urso. La conduttrice ha anche ripreso la conduzione del Grande Fratello, reality show che lei stessa ha portato al successo. La D’Urso detiene anche il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. È inoltre molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove ha quasi tre milioni di seguaci.

Barbara D’Urso, ricordo nostalgico sui social

La D’Urso è molto attiva su Instagram. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Proprio sul popolare social network, la conduttrice televisiva ha pubblicato pochi minuti fa un post e alcune stories. La D’Urso ha pubblicato un video risalente ad un anno fa quando faceva di nuovo l’ingresso nello studio del Grande Fratello. La conduttrice ha poi aggiunto: “Tre anni fa a quest’ora. Mi scoppia ancora il cuore“. Il video ovviamente ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni e moltissimi like.

Barbara D’Urso ha condotto il reality show più longevo della televisione italiana dalla terza alla quinta edizione, andate in onda tra il 2003 e il 2004. La conduttrice è tornata poi al timone del programma nella quindicesima e sedicesima edizione, andate in onda tra il 2018 e il 2019. La D’Urso è stata confermata anche per la diciassettesima edizione, che andrà in onda nell’autunno del 2021. Il reality show con lei sembra essere tornato ai fasti di un tempo. Proprio per questo, la diciassettesima edizione è attesissima.