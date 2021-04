Canzone Segreta, momento da Brividi per Enrico Brignano: Flora Canto lo sorprende, e rivela il nome del bebè in arrivo.

Ieri sera, 16 aprile, è andata in onda una nuova puntata dello show Canzone Segreta, che da alcune settimane sta sorprendendo i telespettatori con momenti davvero pieni di emozioni. La conduttrice, la meravigliosa Serena Rossi, continua a riscuotere il forte apprezzamento del pubblico, già presente per le sue incredibili doti da attrice. Nella puntata appena trascorsa, tra gli ospiti, Enrico Brignano; una volta entrato in studio, l’attore si è seduto sulla poltrona bianca, iniziando a manifestare il suo pieno umorismo, spezzato soltanto da una sorpresa che l’ha lasciato super entusiasta ed emozionato. Infatti, dopo il messaggio dell’amico, Giorgio Panariello, siamo entrati nel vivo dell’emozione, con Flora Canto.

Emozioni a Canzone Segreta, Enrico Brignano commosso: la sorpresa di Flora Canto

E’ appena terminata la nuova puntata di Canzone Segreta, programma condotto da Serena Rossi. Lo show prevede che gli ospiti in studio, una volta seduti sulla poltrona bianca, siano sorpresi dall’entrata di un amico o un parente, che porti in scena una canzone che sta più a cuore al protagonista al centro dello studio. Ieri sera, venerdì 16 aprile, è arrivato Enrico Brignano, che è stato colto dall’emozione, quando Flora Canto ha raggiunto il palco, e ha cantato il brano Meraviglioso Amore mio. Prima ancora, è apparsa la scritta: “Papà da oggi siamo in quattro”, accompagnata dalla voce della piccola Martina: “Sono felice che sta per arrivare il mio fratellino. Ti voglio bene“, e qui Enrico si è lasciato prendere dall’emozione.

La voce di Flora Canto, con l’entrata in scena dei suoi amici, ha fatto emozionare l’attore: “Avete fatto di tutto per farmi piangere”. Un momento tanto forte, che ha conquistato i telespettatori, presi dal momento magico provato dal protagonista della sorpresa. Ma non solo, Flora ha concluso, rivelando il nome del bebè in arrivo: “Il nome l’ha scelto Martina, da due giorni sembra essersi decisa, probabilmente dovrebbe chiamarsi Nicolò”.