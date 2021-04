Per la puntata di Canzone Segreta di ieri sera, Serena Rossi ha lasciato tutti senza parole con un look inedito: ecco i lussuosi dettagli.

E’ andata in onda ieri sera un’altra puntata di Canzone Segreta su Rai 1 e, come ogni venerdì, emozioni incredibili hanno travolto i personaggi protagonisti della serata. Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Simona Ventura, Valeria Fabrizi e Massimo Ghini hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili con le loro lacrime e i loro sorrisi.

Al centro di tutto ciò sempre lei, la bellissima e talentuosa Serena Rossi, come sempre ottima padrona di casa. La bravissima attrice non passa mai inosservata neanche in fatto di look: i suoi outfit sono sempre oggetto si ammirazione e fonte di ispirazione, ma ieri sera la conduttrice ha colpito tutti con una scelta abbastanza diversa dal solito. Vediamo nel dettaglio che cosa ha indossato Serena.

Serena Rossi, il look inedito è pazzesco: marchio e costo dell’outfit

Per la serata di ieri, la Rossi ha optato per un corpetto bianco senza spalline, pantaloni palazzo neri con riga laterale luccicante, capelli lisci all’indietro effetto bagnato ed un inedito rossetto viola scuro. In effetti, è la prima volta che la vediamo in pantaloni dopo gli abiti principeschi a cui ci aveva abituati nelle precedenti puntate dello show.

Lo stiloso modello è firmato da Laura Biagiotti, quindi il prezzo non è noto. Semplicemente divini i sandali col tacco e i gioielli firmati Crivelli: anello, orecchini e bracciale. Quest’ultimo molto probabilmente era il “groumette” in oro bianco e diamanti il cui costo è di 20.225 euro. Gli orecchini in oro bianco e diamanti invece, se si considera un modello simile, dovrebbero costare 19.330 euro l’uno.

Insomma, Serena Rossi ha deciso di stupire stavolta ed evidentemente ci è riuscita! non dimenticate l’appuntamento con Canzone Segreta che la prossima settimana andrà in onda di martedì.