Cambia tutto in casa Rai. Dalla prossima settimana, la trasmissione di Serena Rossi Canzone Segreta non andrà in onda di venerdì. E non sfiderà più, quindi, la new entry di Canale 5, Felicissima sera. Ieri, 16 aprile 2021, Pio e Amedeo hanno debuttato con il loro show in prima serata, tenendo incollati alla tv 4 milioni di telespettatori. Venerdì prossimo, però, il duo comico si troverà un nuovo ‘sfidante’ su Rai Uno. Canzone Segreta, infatti, si sposta al martedì sera: la prossima puntata andrà in onda martedì 20 aprile e non venerdì 23 come inizialmente previsto. Da quale programma sarà sostituito? Scopriamolo insieme!

Canzone Segreta, cambia tutto: lo show con Serena Rossi passa al martedì sera, cosa andrà in onda venerdì su Rai Uno?

Una nuova sfida, la prossima settimana, di venerdì sera. Su Rai Uno, infatti, non andrà in onda come di consueto Canzone Segreta. L’indiscrezione era già trapelata ma la notizia è stata confermata proprio ieri sera, durante la puntata del 16 aprile. La prossima puntata dell’emozionante show di Serena Rossi andrà in onda martedì 20 aprile, con nuovi super ospiti e nuove sorprese. Ma cosa andrà quindi in onda su Rai Uno il prossimo venerdì? Ebbene, per il 23 aprile è prevista la prima puntata di Top Dieci, lo show di Carlo Conti giunto alla sua seconda edizione. Anche Top Dieci, inizialmente, era previsto per un’altra prima serata, quella del sabato sera. Si è poi deciso di cambiare giorno per evitare lo scontro con Amici di Maria De Filippi.

Ieri, venerdì 17 aprile 2021, Felicissima Sera ha vinto lo scontro con Canzone Segreta: lo show di Pio e Amedeo ha ottenuto il 20,1% di share ( 4 milioni), mentre la trasmissione di Serena Rossi è stata seguita da 3,644.000 spettatori, col 15,7 % di share. Cosa accadrà il prossimo venerdì? Quale programma sarà il preferito dal pubblico italiano?