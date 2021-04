Brando Giorgi dopo L’Isola dei famosi: “Sarò operato”, le prime parole, come sta l’attore dopo il ritorno in Italia.

Come sappiamo, giovedì 15 aprile, Brando Giorgi ha dovuto abbandonare L’Isola dei famosi, per motivi di salute. In settimana, l’attore aveva lasciato la playa per sottoporsi a degli accertamenti, ma nulla era trapelato in più sulle sue condizioni. Giorgi, dopo aver avuto degli scontri con i suoi compagni di avventura, aveva deciso di posizionarsi in disparte rispetto al gruppo, creando non poche polemiche.

Il suo abbandono, annunciato durante la puntata, ha destato grande attenzione, dato che, è stato sicuramente tra i naufraghi ad aver dimostrato di essere un vero leader. L’attore ha, attraverso un messaggio, scritto cosa è accaduto: “Sarò operato“.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Dopo L’Isola dei famosi, Brando Giorgi torna sui social: le prime parole, come sta l’attore

Una uscita di scena che ha lasciato tutti decisamente con un po’ d’amaro in bocca, dato che, Brando Giorgi, insieme anche ad Elisa Isoardi, anche lei, costretta ad abbandonare il reality, per motivi di salute, era uno dei naufraghi che più di tutti si era esposto, un vero leader, ideale per questo tipo di avventura.

Purtroppo, giovedì 15 aprile, è stato annunciato il suo abbandono, costretto, per motivi di salute. Come comunicato dall’inviato, Massimiliano Rosolino, l’attore doveva essere sottoposto a maggior controlli medici. Giorgi, adesso, è ritornato sui social, e ha spiegato quanto successo: “Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere, ma ho subito il distacco della retina. Sabato sarò operato“.

L’ex naufrago, come rivelato da lui stesso, dovrà essere operato proprio oggi, e anche nelle ultime storie, ha raccontato di dover affrontare questa operazione. “Sono costretto a rientrare con urgenza”, ha riportato nel messaggio scritto in basso all’ultima foto pubblicata, in cui è stato annunciato il suo rientro, lasciando L’Isola dei famosi.