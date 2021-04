È la sorella della splendida cantante Elodie: la riconoscete? Non tutti la conoscono ma la somiglianza è notevole.

Guardate bene questo scatto: la ragazza in foto è la sorella di un’amatissima cantante. La somiglianza è davvero incredibile: si tratta di Fey Di Patrizi, sorella di Elodie. Nata nel 1993, ha tre anni in meno della più celebre sorella, diventata famosa grazie al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Le due sorelle hanno un rapporto profondo e speciale, pur essendo molto diverse tra loro. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elodie, avevate mai visto la sorella? La somiglianza è impressionante

Elodie la conosciamo tutti, ma avete mai visto la sorella Fey? Non sono gemelle, ma sono davvero due gocce d’acqua. Fey però è più piccola di tre anni: è nata infatti nel 1993, mentre la cantante è del’90. Di lei, Elodie ha dichiarato in un’intervista a Grazia: ” Era l’opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava fin da piccola mi sono occupata di lei. Oggi è una sorella, quasi una figlia.” Curiosi di vedere uno scatto delle due sorelle insieme? Ecco uno scatto condiviso da Elodie sul suo canale Instagram:

Eh si, le due sorelle Di Patrizi sono davvero identiche. Notizie certe sul suo lavoro attuale non ne abbiamo, ma sul suo canale Facebook si legge che lavora presso Craft House Millesimo. E, anche su Instagram, la ragazza ha postato vari scatti dietro al bancone del bar, intenta a preparare drink. Proprio su Instagram, Fey si mostra spesso insieme a quella che dovrebbe essere ancora la sua attuale compagna, il cui nickname è Etta Blanko. Ecco uno scatto insieme:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fey Di Patrizi (@fey.dipatrizi)

E voi, avevate mai visto la bellissima sorella di Elodie? Si tratta dell’unica sorella della cantante, nata dall’amore tra papà Roberto, italiano, e mamma Claudia, originaria della Guadalupa: la coppia si è separata quando Elodie e la sorella erano ancora piccole