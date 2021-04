Attualmente è un giudice di Amici, ma avete mai visto Emanuele Filiberto di Savoia da piccolo? Quel “dettaglio” non passa inosservato.

In compagnia di Stefano De Martino e Stash, il simpaticissimo Emanuele Filiberto di Savoia è uno dei tre giudici di Amici. A distanza di pochissimi mesi dal suo debutto nella versione “speciale” del medesimo talent, il principe è ritornato nello studio televisivo di Canale 5 in una veste completamente nuova. E, bisogna ammetterlo, in queste cinque puntate andate in onda fino ad adesso, sembrerebbe che sia stato letteralmente portato per questo “ruolo”. Cosa sappiamo, però, su di lui? In un nostro articolo, vi abbiamo parlato della sua bellissima moglie, è vero. Adesso, però, vi facciamo un’altra domanda: l’avete mai visto da piccolo?

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Emanuele Filiberto di Savoia non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, “spulciando” con attenzione il suo profilo, abbiamo rintracciato un suo scatto da piccolo. Scopriamolo com’era.

Emanuele Filiberto di Savoia da piccolo, avete visto lo scatto? Incredibile

Avete mai visto Emanuele Filiberto di Savoia da piccolo? Sbirciando attentamente il suo profilo Instagram, sul quale è attivissimo, siamo riusciti a rintracciare un tenerissimo scatto del passato. Non sappiamo esattamente quanti anni abbia in questa foto e né tantomeno quanti ne siano passati, fatto sta che non si può fare a meno di notare un dettaglio davvero “clamoroso”.

Sappiamo benissimo che, nel corso degli anni, tutti noi siamo soliti cambiare, eppure sembrerebbe che Emanuele Filiberto di Savoia non sia affatto cambiato in tutto questo tempo. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta sul suo profilo Instagram, il principe è rimasto completamente identico. Un dettaglio davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Anche voi, però, siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi, state tranquilli!

Eccolo qui: Emanuele Filiberto da piccolo! Insomma, si vede chiaramente: non è affatto cambiato nel tempo! Certo, ora è uomo, marito e padre. In questa foto, invece, è soltanto un bambino. Eppure, non si può affatto fare a meno di notare che il principe è rimasto praticamente identico nel corso degli anni!