Enula, spunta lo scatto da bambina: non sembra affatto cambiata, impossibile non riconoscerla nei suoi particolari.

Nella giornata di oggi, sabato 17 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, seguitissimo programma in onda su canale 5, condotto da Silvia Toffanin. In ogni appuntamento, gli ospiti non mancano, pronti a rivelarci qualcosa sulla loro vita privata, e sui progetti futuri. Anche oggi, sarà un appuntamento da non perdere, dato che, saremo sorpresi dalla presenza di amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo, e di due presenze che proprio negli ultimi mesi ci hanno accompagnato.

Loro sono Rosa Di Grazia ed Enula, ex allieve di Amici di Maria De Filippi. La cantante, è uscita soltanto da una settimana, un’eliminazione che ha sorpreso tutti. Da qualche ora, l’artista, per annunciare, nuovamente la sua presenza a Verissimo, ha pubblicato uno scatto di quando era una bambina: non sembra affatto cambiata.

Enula da bambina: lo scatto del passato è bellissimo, non sembra affatto cambiata

Come abbiamo anticipato, nella puntata che andrà in onda fra poche ora, di Verissimo, la conduttrice ci accompagnerà per qualche ora, intervistando gli ospiti in studio. Enula, la cantante uscita sabato scorso da Amici, sarà una delle protagoniste di questo pomeriggio. L’artista si racconterà, e parlerà delle sue paure. Paure che già poco prima di uscire dal talent, aveva svelato.

Enula, sul suo profilo instagram, per rinnovare la sua presenza a Verissimo, già annunciata nei giorni precedenti, ha pubblicato un post, con uno scatto di quando era ancora una bambina. Come potete osservare in basso, non sembra affatto cambiata.

Talentuosa e incantevole, l’artista, già quando era piccola, era colta da una spiccata particolarità, che mostra nel proprio essere, e che trasporta, oggi, nei propri testi, riempiendoli di colori, e di profondità.