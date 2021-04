Felicissima Sera, nel programma di Pio e Amedeo anche un’amatissima ex di Uomini e Donne: l’avete riconosciuta? Si tratta proprio di lei.

Una prima puntata esplosiva, quella di Felicissima Sera in onda ieri in prima serata su Canale 5. Per la prima volta Pio e Amedeo alla conduzione di un programma tutto loro, in prima serata: un grandissimo traguardo per il duo comico, diventato famoso grazie a Le Iene. Una prima puntata ricca di ospiti e siparietti esilaranti, dove ovviamente non sono mancate le risate, ma anche le lacrime e le forti emozioni. E si è ballato tantissimo in studio! Soprattutto alla fine, quando c’è stato il ritorno degli “Emigratis”, con tanto di pellicce super sobrie e complimenti a valanga per le ballerine. Tra queste, c’era anche un’amatissima ex di Uomini e Donne. L’avete notata? Vi sveliamo noi di chi si tratta!

Felicissima Sera, tra le ballerine del programma di Pio e Amedeo c’è un’amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco chi è

Risate assicurate con Pio e Amedeo. La prima puntata di Felicissima Sera ha letteralmente fatto impazzire i telespettatori, che sui social hanno commentato con entusiasmo le varie gag della serata. Tantissimi gli ospiti in studio, da Maria De Filippi a Tommaso Paradiso, ma c’era anche un ex volto di Uomini e Donne che i telespettatori non hanno potuto non notare. Tra le ballerine in studio, infatti, è apparsa una bellissima ex corteggiatrice della trasmissione di Maria De Filippi. Si tratta di Alessia Messina, la bellissima siciliana che nel programma di Canale 5 fu scelta dal tronista Amedeo Andreozzi.

I due, qualche anno dopo, hanno partecipato anche a Temptation Island, uscendo insieme dalla trasmissione. Il loro amore, però, non ha avuto lieto fine. Ma Alessia è rimasta nel cuore del pubblico, che ieri l’ha subito riconosciuta. Nelle sue stories di Instagram, la Messina ha repostato storie condivise da fan e amici durante la puntata di ieri.

Eh si, è proprio lei, bella più che mai in abito blu! E voi, l’avevate notata ieri sera