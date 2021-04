Splendida notizia per il duo comico, Pio e Amedeo: è successo dopo il debutto con Felicissima Sera.

Ieri sera, venerdì 16 aprile, è andata in onda la prima puntata dello show Felicissima Sera. Un debutto, per Pio e Amedeo, che ha conquistato i telespettatori di canale 5. Il duo comico ha accompagnato la serata degli italiani con risate e momenti goliardici, con la presenza di numerosi ospiti. Non sono mancati balli e canti, facendo esplodere letteralmente lo studio, con il pubblico in pieno fermento. Ebbene, dopo questo esordio, sono arrivate buone notizie per Pio e Amedeo: ma esattamente di cosa parliamo? Seguiteci, ve lo sveliamo subito!

Pio e Amedeo, è successo dopo il debutto con Felicissima Sera: incredibile notizia!

Pio e Amedeo sono un duo di comici foggiani, che in questi anni, ci ha accompagnato con la loro schietta ironia, con quella battuta sempre pronta a spezzare il silenzio, e che spesso, ha creato non poco caos. Sappiamo, il loro umorismo è forte, indirizzato a colpire in pieno, ma è proprio per questo, che il duo, è tanto amato, per quella loro ironia, che non ha mai peli sulla lingua. Ieri sera, sono stati i protagonisti di canale 5, dato che c’è stato il loro debutto con lo show Felicissima Sera. Un esordio che ha conquistato i telespettatori. Ebbene, dopo questo primo appuntamento, in arrivo una grandissima notizia, anzi, splendida, per il duo.

A quanto pare, Felicissima Sera ha registrato oltre i 4 milioni di spettatori, pari al 20,01% di share. Un vero successo per lo show di Pio e Amedeo, che sembrerebbe aver colpito il pubblico.

Nonostante la concorrenza, il duo comico, ha registrato ascolti altissimi. Pio e Amedeo hanno accompagnato la serata di milioni di italiani, che si sono lasciati avvolgere dalla schietta ironia dei due protagonisti, affiancati da grandi ospiti.