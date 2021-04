Funerali principe Filippo, presente un italiano: chi è

Tra i trenta partecipanti al funerali del principe Filippo era presente anche un italiano: di seguito vi diciamo chi è

Oggi si sono tenuti i funerali del principe Filippo di Edimburgo. Il marito della regina Elisabetta è morto lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni nel Castello di Windsor. La causa del decesso non è stata dichiarata, anche se nel comunicato di palazzo si leggeva che il principe era morto “serenamente”. L’organizzazione della cerimonia funebre ha preso il nome in codice di Operazione Forth Bridge. I funerali si sono svolti quest’oggi nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Il duca di Edimburgo è stato sepolto nella Royal Vault.

Funerali principe Filippo, chi è l’italiano presente

Ai funerali del principe Filippo di Edimburgo, tenutisi oggi nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, erano presenti trenta persone. Il corteo funebre è stato guidato da Carlo, primogenito di Filippo e Elisabetta. Al corteo funebre ha presto parte anche Harry, tornato a casa dopo più di un anno e senza la moglie Meghan, incinta al quinto mese. La donna è rimasta a Los Angeles. Harry e William non erano vicini nel corteo: a separarli, infatti, il cugino Philip. Tra i presenti al corte funebre c’era anche Edoardo Mapelli Mozzi. Egli era l’unico italiano tra i trenta presenti al corte funebre per il principe Filippo.

Edoardo Mapelli Mozzi ha 34 anni ed è il figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex campione di sci, e di Nikki Williams-Ellis. Edoardo dirige uno studio di architettura e design a Londra, specializzato in case di lusso. Ma perchè l’italiano era presente ai funerali del principe? Edoardo è sposato con la principessa Beatrice, nipote della regina Elisabetta. La morte del principe avrà sicuramente scosso anche lui.