In una sua recentissima intervista, Giulia Salemi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita: l’ha confessato solo ora.

È davvero inarrestabile, Giulia Salemi. A distanza di pochissime settimane dal lancio della sua collezione di costumi da bagno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto il suo grande debutto di conduttrice. Proprio ieri, Venerdì 16 Aprile, infatti, è andata in onda la prima puntata di “Salotto Salemi”. In compagnia di Dayane Mello, sua ex coinquilina della casa più spiata d’Italia, la modella ha sfoggiato tutte le sue armi da padrona di casa. E, soprattutto, ha dimostrato di avere proprio la stoffa per questo mestiere. Cosa altro accadrà nel suo futuro? Al momento, non lo sappiamo. Fatto sta che, come rivelato dalla diretta interessata in un’intervista a SuperGuida Tv, sembrerebbe che Giulia abbia le idee molto chiare su cosa voglia fare.

Modella, affermata influencer, conduttrice e concorrente di diversi reality: insomma, Giulia Salemi è davvero inarrestabile. Ma le “sorprese” non sono affatto finite qui. Nel corso di una sua intervista a SuperGuida Tv, la Salemi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita.

Giulia Salemi, la rivelazione inedita: si “candida” nuovamente al GF Vip, ecco in quale ruolo

A distanza di pochissime ore di distanza dal suo esordio in “Salotto Salemi”, la bellissima Giulia si è ampiamente raccontata a SuperGuida Tv. E, come dicevamo precedentemente, si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita. Reduce dalla sua ultima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, che le ha permesso di incontrare Pierpaolo Pretelli, la modella italo-persiana ha svelato di essere pronta a rimettersi in gioco nel medesimo reality, ma con un ruolo completamente differente.

Per ben due volte concorrente del Grande Fratello Vip ed una volta concorrente di Pechino Express, Giulia Salemi ha svelato che sarebbe pronta a ritornare nello studio del reality di Canale 5, ma con un ruolo completamente inedito. “Mi divertirei molto a fare l’opinionista al Grande Fratello Vip perché sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa”, ha detto la Salemi a SuperGuida Tv. Continuando, poi, a dire che se le venisse proposto, accetterebbe.

“Sarebbe un ruolo inedito per me”, ha concluso Giulia Salemi. Che dite, dato che Alfonso Signorini ha ammesso di stare lavorando alla sesta edizione del GF Vip, accetterà la sua richiesta?