Durante i funerali del principe Filippo, Kate Middleton ha omaggiato Lady Diana: avete visto cosa ha fatto?

Quest’oggi si sono tenuti i funerali del principe Filippo di Edimburgo. Il marito della regina Elisabetta è scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni, a pochi mesi dal suo centesimo compleanno. Filippo è morto nel Castello di Windsor, dove oggi si sono tenuti i funerali. La causa del decesso non è stata dichiarata, anche se nel comunicato pubblicato dal palazzo si leggeva che il principe era morto “serenamente”. Per la cerimonia funebre è stata allestita un’organizzazione con un nome in codice, Operazione Forth Bridge. I funerali si sono svolti nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Il duca di Edimburgo è stato poi sepolto nella Royal Vault.

Kate Middleton, l’omaggio a Diana ai funerali del principe Filippo

Oggi si sono tenuti i funerali del principe Filippo di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni. Ai funerali, tenutisi nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, erano presenti trenta persone. Il corteo funebre è stato guidato dal primogenito Carlo. Al corteo funebre ha presto parte anche Harry, uno dei più discussi del Royal Family. Harry è tornato a casa dopo più di un anno. Con lui, però, non c’era la moglie Meghan, incinta al quinto mese. La donna ha deciso di restare a Los Angeles. I due fratelli, Harry e William, non erano vicini nel corteo: a separarli, infatti, il cugino Philip. Tra i presenti al corte funebre c’era un italiano, Edoardo Mapelli Mozzi.

Ai funerali del principe Filippo era presente ovviamente anche Kate Middleton. La donna è arrivata nella cappella di San Giorgio in auto, mentre il marito William seguiva il corteo funebre a piedi. Kate aveva un girocollo di perle e due orecchini a goccia abbinati. Il collier della moglie di William è un omaggio a Lady Diana. Il gioiello, infatti, appartiene alla collezione privata di sua maestà e fu prestato a lady D, durante un banchetto offerto dalla regina Beatrice e dal principe Claus dei Paesi Bassi a Hampton Court Palace.