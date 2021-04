Ricordate la splendida e talentuosa Klaudia Pepa di Amici? Sono passati anni da questo momento: com’è cambiata oggi e cosa fa.

Amici, lo sappiamo benissimo, è uno dei talent più longevi della televisione italiana. In onda esattamente dal 22 Settembre del 2001, la scuola di Maria De Filippi ha dato l’opportunità a migliaia di ragazzi di coltivare la propria passione. Che siano ballerini, cantanti, attori o molto altro ancora, il talent di Canale 5 ha permesso a tantissimi giovanissimi di continuare il proprio cammino artistico. Tra questi, senza alcun dubbio, vi ricorderete di Klaudia Pepa. Giunta nella trasmissione esattamente nel 2014, l’edizione vinta dai The Kolors, la ballerina ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno.

Classificatasi al quarto posto, Klaudia Pepa è stata una protagonista indiscussa della quattordicesima edizione di Amici. Adesso, a distanza di quasi sette anni dal suo debutto nella scuola, cosa fa? E, soprattutto, com’è cambiata la bellissima ballerina? Siete pronti a saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Klaudia Pepa di Amici, ricordate? Com’è cambiata oggi a distanza di anni

Sono passati esattamente sette anni da quando Klaudia Pepa, per la prima volta in assoluto, partecipava ad un programma televisivo e conquistava praticamente tutti. Entrata nella scuola di Amici come ballerina, la giovanissima, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo attirare l’attenzione su di sé per il suo talento. A partire dalla danza classica fino a d hip-hop, Klaudia ha dimostrato ampiamente la sua duttilità e professionalità.

A distanza, però, di diverso tempo dalla sua partecipazione ad Amici, com’è cambiata Klaudia Pepa? Sono passati esattamente sette anni, come dicevamo, dal suo quarto posto, ma cosa fa oggi la ballerina? Siete curiosi di scoprirlo? Ci pensiamo noi! Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che, oltre a dedicarsi ancora alla sua passione, la giovanissima sia diventata anche un’affermatissima influencer. E i suoi post social ce ne danno ampia conferma. Senza considerare, tra l’altro, che dalle sue foto si può chiaramente notare la sua immensa bellezza!

Cosa sappiamo della sua vita privata? Poco e niente! Klaudia si è sposata, ma a quanto pare sembrerebbe essere single.