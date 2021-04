Lorella Boccia ha appena dato la conferma di una novità in arrivo davvero clamorosa: la notizia è superlativa, non vediamo l’ora!

Aspettavamo da tempo questa notizia. E, proprio qualche istante fa, è arrivata. Ricordate quando, in un nostro articolo, vi abbiamo parlato di Lorella Boccia e vi abbiamo parlato di una clamorosa novità in arrivo? Benissimo: è tutto confermato! E ad affermalo è stata proprio la diretta interessata. Pochissimi istanti fa, attraverso un video divertentissimo e simpaticissimo caricato sulla sua pagina social ufficiale, Lorella Boccia ha aggiornato i suoi sostenitori del prossimo progetto lavorativo a cui parteciperà.

Dopo il successo di “Rivelo”, di cui è stata la colonna portante, Lorella Boccia si appresta a ritornare sul piccolo schermo con uno show tutto suo. E rigorosamente al femminile. Di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci? Bando alle ciance! Scopriamo insieme ogni cosa!

Lorella Boccia, la novità è stata appena confermata: splendida notizia!

Oltre le sue doti da ballerina, Lorella Boccia ha saputo sfoggiare anche le sue qualità da conduttrice. Dapprima al timone di “Colorado Cafè”, in compagnia di Paolo Ruffini, ed in seguito di “Rivelo”, la splendida napoletana ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per il mondo della televisione. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Proprio pochissimi istanti fa, l’ex ballerina di Amici ha confermato una splendida novità in arrivo che riguarda proprio il suo futuro lavorativo.

Ve l’avevamo già detto ed adesso, però, è arrivata la conferma: Lorella Boccia ritornerà sul piccolo schermo. Al timone di “Venus Club”, l’ex ballerina di Amici sarà al timone di un programma esclusivamente al femminile. Saranno davvero tantissime, infatti, le donne dello spettacolo che saranno ospiti del suo programma. A partire, quindi, da Alessandra Amoroso. Fino a Diletta Leotta. Ma non solo. A fare compagnia la bellissima Boccia nella seconda serata di Italia Uno, ci saranno due protagoniste d’eccezione: Mara Maionchi ed Iva Zanicchi.

Al momento, non sappiamo con certezza quando inizierà il nuovo programma di Lorella Boccia. Una cosa, però, è certa: sarà un appuntamento imperdibile!

Noi non vediamo l’ora di ammirarla in tutta la sua bellezza e bravura, voi?