Lorenzo Battistello è stato un concorrente della prima edizione del Grande Fratello, lo ricordate? Com’è cambiata la sua vita oggi.

Era esattamente il 14 Settembre del 2000 quando, per la prima volta in assoluto, Daria Bignardi conduceva il primo reality della storia della televisione italiana. Stiamo parlando proprio del Grande Fratello. Da quel momento, sono passati esattamente ventuno anno. Si sono alternati ben sedici edizioni e tantissimi concorrenti. Tra questi, senza alcun dubbio, vi ricorderete di Lorenzo Battistello.

Entrata nella casa del Grande Fratello in compagnia di Marina La Rosa, Pietro Taricone e tantissimi altri concorrenti, anche Lorenzo Battistello ha avuto la possibilità di varcare per la prima volta la famosa porta rossa di Cinecittà. Sono passati poco più di vent’anni da questo suo “esordio” televisivo, ma com’è cambiata in tutti questi anni? Siete proprio curiosi di sapere com’è diventato Lorenzo Battistello in tutti questi anni? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Lorenzo Battistello del Grande Fratello, la ricordate nella casa? Com’è oggi

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Lorenzo Battistello. Entrata nella casa del Grande Fratello nel corso della prima edizione del reality, il simpaticissimo chef, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Ecco, ma com’è cambiato nel corso degli anni? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime.

Appurato che, dal momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, sono passati esattamente ventuno anni, siete curiosi di sapere com’è diventato il buon Lorenzo Battistello? Vi sveliamo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che ancora adesso, a distanza di tempo dal suo esordio televisivo, Lorenzo continua a coltivare la sua passione: la cucina. Ma non solo. Stando a quanto si apprende sempre dal suo account social, sembrerebbe che Lorenzo sia felicemente sposato.

Insomma, seppure non sia una presenza fissa sul piccolo schermo, sembrerebbe che la vita di Lorenzo Battistello sia rimasta sempre la medesima. Da sempre appassionato di cucina, l’ex concorrente del GF gode di una vita felice ed appagata accanto a sua moglie.