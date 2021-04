Raoul Bova è un attore famosissimo, ma sapete cosa faceva prima di intraprendere questa strada? Non tutti conoscono questo retroscena.

È uno dei più grandi attori di sempre, Raou Bova. Esordito sul grande schermo esattamente nel 1989 nel film di Carlo Vanzina “Piccolo grande amore”, l’attore romano ha facilmente conquistato tutti. E, diciamoci la verità, notando il suo immenso fascino e smisurata bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa faceva, però, prima di diventare attore? Sappiamo benissimo che, da circa 32 anni, il buon Bova decanta di un successo davvero clamoroso, cosa sappiamo del suo “passato”? In particolare, che lavoro faceva prima di cavalcare l’onda del successo?

Giovanissimo e fascinosissimo, Raoul Bova ha preso parte al suo primo film cinematografico nel 1989. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Attore di successo, sia di pellicole che di film e serie televisive, il bel Raoul ha interpretato una miriade di personaggi. Cosa faceva, però, prima di diventare attore? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa!

Raoul Bova prima di diventare attore, sapete cosa faceva?

Classe ’71, Raoul Bova decanta di un successo davvero incredibile. Diventato attore a tutti gli effetti nel 1989, come dicevamo precedentemente, il bel romano ha conquistato il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati più di trent’anni dal suo debutto, il buon Bova decanta di un successo davvero clamoroso. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, vi siete mai chiesti cosa facesse Raoul prima di diventare attore? Scopriamolo insieme!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ancora prima di intraprendere la carriera da attore, Raoul Bova abbia intrapreso un’altra strada. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che, terminati i suoi studi, si sia dedicato alla carriera sportiva. Ed, in particolare, a quella dedicata al nuoto. Pensate, all’età di 15 anni, ha vinto anche il campionato giovanile.

A questo punto la domanda sorge spontanea: eravate a conoscenza di questo retroscena? O anche voi siete rimasti senza parole quando l’avete scoperto?