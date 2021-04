Felicissima Sera, dopo i commenti di Pio e Amedeo, arriva la reazione di Gianni Sperti.

Una prima puntata tutta da ridere, questa appena trascorsa di Felicissima Sera, il nuovo show che vede protagonisti Pio e Amedeo. Nella serata di ieri, venerdì 16 aprile, c’è stato il debutto del duo comico su canale 5, con il loro programma. Risate a più non posso hanno circondato per un paio di ore la serata degli Italiani. Dopo l’ingresso in studio dei due comici, siamo entrati nel vivo dello show, e come prima ospite è arrivata Maria De Filippi.

Pio e Amedeo hanno ironizzato sugli affetti della bella conduttrice, attraversando con alcune foto, la sua vita, e le persone che l’hanno accompagnata, partendo dai suoi animali a quattro zampe. Ad un certo punto, è comparsa sulla schermo la foto di Gianni Sperti, opinionista ad Uomini e donne, e i due, avuto avuto al riguardo qualche battuta. E proprio a tal proposito, è arrivata la reazione di Gianni Sperti.

Dopo i commenti di Pio e Amedeo, Gianni Sperti reagisce sui social

Un primo appuntamento che ha conquistato il pubblico, Pio e Amedeo, con Felicissima Sera, hanno accompagnato per alcune ore il venerdì degli italiani. Primo ospite della serata, Maria De Filippi, che è stata sorpresa dalla comparsa sullo schermo di alcune foto. I comici hanno, più volte, ironizzando, chiesto alla conduttrice di emozionarsi, per poter, in questo modo, far crescere gli ascolti. Si è trattato ovviamente di un commento umoristico, e anche la De Filippi ha mostrato il suo sorriso. Tra le immagini apparse, anche quella di Gianni Sperti; i comici hanno rivolto all’opinionista alcune battute, parlando del suo look. Sperti, ha così reagito:

A quanto pare, anche Gianni ha ironizzato sulla questione, avvolto dalle battute del duo comico. Infatti, ha condiviso la parte in cui i due conduttori dello show, parlavano proprio di lui, aggiungendo grosse risate.