Il celebre produttore musicale è al momento professore della scuola di talenti di “Amici”: adorabile scatto dell’infanzia, avete mai visto Rudy Zerbi da bambino?

Nato nel 1969 a Lodi, Rudy Zerbi è oggi un volto amatissimo e celebre della televisione italiana. Al momento, lo stiamo vedendo impegnato nelle vesti di professore dello storico format di “Amici”. Produttore discografico, critico musicale, talvolta conduttore, lo abbiamo visto a “Tu si que vales” dove ha dimostrato tutta la sua simpatia, mettendosi in gioco con grande spontaneità e divertimento. Dagli esordi come disc jockey, al lavoro in radio, per poi approdare alla Sony in veste di talent scout: la carriera del celebre artista è lunga e costellata di importanti successi. Attraverso i social, in particolare Instagram, Rudy Zerbi si mostra sempre disponibile e si mantiene in contatto con il pubblico. Si diverte a pubblicare immagini sempre apprezzatissime, proprio come accaduto un po’ di tempo fa. Avete mai visto Rudy Zerbi da bambino? Lo scatto adorabile della sua infanzia!

Rudy Zerbi, lo avete mai visto da piccolo?

Lo abbiamo ammirato in compagnia di Alessandra Celentano, professoressa di Amici, a “Verissimo” questo pomeriggio. Rudy Zerbi riesce sempre a coniugare simpatia e professionalità in modo straordinario. Spesso, il celebre professore utilizza i social per condividere ricordi e attimi lavorativi e personali con il pubblico e i fan. Come ha fatto qualche tempo fa quando ha pubblicato un adorabile immagine del suo passato. Uno scatto tenerissimo che lo ritrae quando era un bambino. “Capelli a parte non sono cambiato poi tantissimo… o no?” ha scherzato Rudy Zerbi, riferendosi alla foto. Nell’immagine, possiamo vedere l’artista con un’espressione tenera e simpatica e una massa di capelli ricci davvero adorabile! Siamo certi che sarete curiosi di ammirarla anche voi, eccola qui!

Avevate mai visto Rudy Zerbi da piccolo? Non trovate che fosse davvero adorabile e che la sua espressione sia davvero simpatica e tenerissima?