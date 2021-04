È già finita tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? Adesso è proprio ufficiale: non ci sono proprio più dubbi.

Hanno conquistato l’interesse di tutti in questi ultimi mesi di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Ritrovatisi all’interno dello studio di Canale 5 dopo la fine della storia d’amore del cavaliere pugliese con Ida Platano, la dama romana non ha mai nascosto di continuare a provare un forte interesse nei suoi confronti. E così, tra un’esterna un’altra e diverse incomprensioni, i due sono riusciti a mettere tutto da parte. E a viversi senza troppa paura al di fuori del contesto televisivo. Da quel momento, sono passate diverse settimane. Eppure, in questi ultimi giorni, i loro sostenitori hanno seriamente temuto che tra loro fosse già finita.

Cosa è successo tra Roberta e Riccardo di Uomini e Donne? È vera la voce che circola sul web che li vedrebbe già in crisi? Senza alcun dubbio, è proprio questa la domanda che vi sarete fatti in tantissimi. Ecco, adesso possiamo darvi una risposta certa. Scopriamo tutti i dettagli.

Roberta e Riccardo di Uomini e Donne, è già finito? Cos’è successo in queste ultime ore

Cosa sta accadendo, quindi, tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? È vero che, come si dice sul web, tra i due già è finita? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati proprio i diretti interessati. Proprio qualche ora fa, la coppia ha deciso di rompere il silenzio. E di svelare, quindi, come stanno realmente le cose tra di loro.

Roberta e Riccardo, quindi, sono ancora una coppia? In questi ultimi giorni, si è pensato che i due si fossero lasciati soltanto perché non apparivano più insieme sui social e sembrerebbe che la dama romana abbia cancellato le foto di coppia su Instagram. Ma è davvero così? Assolutamente no! Pochissime ore fa, infatti, i due non soltanto sono apparsi insieme al supermercato, ma si sono mostrati felici ed innamorati sul balcone mentre gustano un succulento aperitivo.

“Noi brindiamo a queste voci che circolano”, ha detto Riccardo al suo pubblico social. Smentendo, quindi, le voci su una loro presunta rottura. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, no?