Uomini e Donne, perché Maria De Filippi conduce seduta sugli scalini? A rivelarlo è proprio lei, durante il daytime di Amici.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Possiamo dirlo: è una vera e propria regina nel piccolo schermo. Le sue trasmissioni sono tra le più seguite in assoluto: da Uomini e Donne ad Amici, fino a C’è Posta per te: i programmi di Maria hanno la capacità di appassionare e tenere incollati al pubblico milioni e milioni di persone. Ma siete sicuro di conoscere davvero tutto su queen Mary? Ad esempio, i telespettatori di Uomini e Donne si saranno sicuramente chiesti come mai la De Filippi conduce la trasmissione seduta sugli scalini. Ebbene, a svelare il motivo è stata proprio lei, durante la puntata di ieri del daytime di Amici. Ecco cosa ha raccontato.

Perché Maria De Filippi conduce Uomini e Donne seduta sugli scalini? Il motivo è stato rivelato proprio da lei

Ieri, ad Amici, abbiamo assistito ad una gara di ballo tra gli allievi del talent. A giudicare le loro esibizioni Raimondo Todaro, campione di balli latini e volto storico di Ballando con le stelle. Nel giudicare l’allievo Alessandro, Raimondo riconosce al ballerino un grande talento e preparazione, ma gli consiglia di trovare qualcosa che lo renda unico e più caratteristico. Come esempio, Todaro utilizza proprio Maria De Filippi e il suo modo di condurre Uomini e Donne: “È l’unica che presenta seduta su degli scalini, un presentatore di solito sta in piedi. Però quella cosa lì la rende particolare, perché la fa solo lei.”

E dopo le parole del ballerino, Maria interviene, spiegando il motivo degli scalini: “Gli scalini nascono non per scelta, ma perché registrando tante puntate nella stessa giornata non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo farla da lì e sono rimasta sugli scalini! Questa è la verità!”

Un retroscena che forse non tutti conoscevano, quello svelato da Maria De Filippi ad Amici! E voi, state seguendo questa edizione del talent show?