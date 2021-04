La puntata di Verissimo di Sabato 17 Aprile a che ora andrà in onda? Un vero e proprio colpo di scena: svelato il motivo.

Siamo giunti ad un nuovo weekend. E, come al solito, ci aspetta una giornata televisiva all’insegna del divertimento, delle emozioni e del talento. In attesa della quinta puntata di Amici e del suo eliminato, assisteremo ad una nuovo ed imperdibile appuntamento con Verissimo. Come da diverse settimane a questa parte, anche oggi, Sabato 17 Aprile, la splendida Silvia Toffanin sarà al timone di una nuova puntata del suo programma, ricca tra l’altro di ospiti davvero impressionanti.

Siamo sempre soliti assistere alla puntata di Verissimo a partire dalle ore 16:00 o, al massimo, dalle ore 15:30 di ogni Sabato pomeriggio. Oggi, 17 Aprile, come annunciato anche dal promo pubblicitario, l’appuntamento inizierà leggermente in ritardo. Di quanto esattamente? E, soprattutto, per quale motivo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

La puntata di Sabato 17 Aprile di Verissimo a che ora andrà in onda?

Siete pronti ad una nuova puntata di Verissimo? Noi decisamente si! Anche oggi, 17 Aprile, Silvia Toffanin sarà la colonna portante di un altro appuntamento. Che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sarà ricco di ospiti davvero eccezionali. A partire da Enula e Rosa di Grazia, le ultime due eliminate da “Amici”, fino ad Alessandra Celentano e Marisa Laurito, i personaggi di questo sabato pomeriggio saranno davvero speciale. Ecco, ma a che ora andrà in onda l’appuntamento odierno di “Verissimo”?

Come dicevamo precedentemente, infatti, l’appuntamento con il programma di Silvia Toffanin non inizierà affatto nelle prime ore del pomeriggio, bensì ha subito un leggero spostamento. Da come annunciato anche dal promo pubblicitario, la puntata di quest’oggi di “Verissimo” andrà in onda a partire dalle ore 17:00. E ci farà compagnia fino a pochi istanti prima di “Avanti un Altro”. A questo punto, però, la domanda è lecita: perché il programma inizierà in ritardo? La risposta è piuttosto semplice: quest’oggi verranno celebrati i funerali del principe Filippo. E anche la televisione italiana offrirà un ampio spazio ad essi.

Ovviamente, sia chiaro, “Verissimo” quest’oggi è stato posticipato per validi motivi, ma niente paura: dalla settimana prossima ritornerà tutto normale!