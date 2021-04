Lo vediamo nei panni di Daniele ne La Compagnia del Cigno 2, ma ricordate tutte le fiction e i film a cui ha lavorato Alessandro Roja?

E’ uno degli attori più talentuosi del panorama artistico italiano: Alessandro Rojas, che vediamo attualmente recitare nella seconda stagione de La Compagnia del Cigno su Rai 1, ha alle spalle una carriera davvero ricchissima, iniziata quando era molto giovane. Per realizzare il suo sogno infatti, Roja ha studiato alla Scuola internazionale di cinema della capitale, terminando il suo percorso nel 2004.

Tutti ricordano l’attore romano nato il 4 giugno del 1978 nei panni del Dandi in Romanzo Criminale – La serie, tratto dalla vera storia della banda della Magliana, nel 2008. Quello fu il suo primo personaggio importante, arrivato dopo una lunga gavetta fatta di comparse e piccoli ruoli. Ha lavorato in film molto impegnativi come Magnifica presenza del celebre regista turco Ferzan Ozpetek ma anche in pellicole leggere e divertenti come L’ora legale di Ficarra e Picone. Al cinema è stato protagonista del film di Carlo Virzì I più grandi di tutti.

Alessandro Roja, da Romanzo Criminale ai tanti ruoli in tv: le tappe del suo successo

In questa seconda stagione de La Compagnia del Cigno, Roja interpreta il personaggio di Daniele. Dopo il grande successo avuto con Romanzo Criminale, Alessandro si è fatto le ossa anche in diverse fiction per la tv: 1992, È arrivata la felicità, Di padre in figlia e Tutto può succedere. E’ stato il protagonista del film della serie Purché finisca bene, Mai scherzare con le stelle! insieme a Pilar Fogliati.

Tanti ruoli diversi tra loro, che gli hanno dato la possibilità di esprimere il suo talento a 360°. Neanche il genere horror ha tralasciato: nel 2018 ha fatto parte del cast del film The End? L’inferno fuori, che narrava di una Roma invasa dagli zombie.

Sposato dal 2013 con Claudia Ranieri, figlia del noto allenatore Claudio Ranieri, i due hanno avuto nel novembre del 2014 il primo figlio, Orlando,e nell’aprile del 2019 una bambina, Dorotea.