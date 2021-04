Martina Miliddi è l’ottava eliminata di Amici, avete visto anche voi la reazione di Aka7even? È impossibile non averci fatto caso.

Finita al ballottaggio con Deddy, Martina Miliddi ha dovuto abbandonare la scuola di Amici nel corso della quinta puntata del serale. Dopo Rosa Di Grazia, Enula, Tommaso Stanzani e tantissimi altri incredibili talenti, anche la ballerina di danza latina ha visto sfumare dinanzi ai suoi occhi la possibilità di concorrere per la finale. E così, dopo aver appreso l’esito del voto, ha salutato tutti i suoi compagni. Ed ha abbandonato per sempre la casetta. In tutto questo, però, quale sarà stata la reazione di Aka7even?

Una cosa è certa: questa è stata un’edizione di Amici non soltanto ricca di talento, ma anche ricca di amore. A partire dalla coppia formata da Sangiovanni e Giulia fino a quella di Rosa Di Grazia e Deddy, sono davvero diverse le coppie creatisi all’interno della scuola. Tra queste, impossibile non citare Martina Miliddi ed Aka7even. Ecco, ma come avrà reagito il cantante napoletano all’eliminazione di Martina? Scopriamolo.

Martina Miliddi eliminata da Amici, la reazione di Aka7even: avete notato anche voi?

Seppure abbastanza “intensa”, anche Martina Miliddi ed Aka7even hanno vissuto una splendida storia d’amore nella scuola di Amici. Entrati nel talent praticamente insieme, i due giovanissimi ragazzi hanno iniziato a legare sin da subito. Per questo motivo, quindi, come avrà reagito il cantante della squadra Pettinelli-Peparini all’eliminazione della ballerina?

Anche Aka7even, così come Deddy qualche settimana fa, si è disperato al solo pensiero che Martina potesse abbandonare la scuola? Assolutamente no! Proprio come mostrato nel video dei saluti, il giovane cantante è rimasto in disparte mentre tutti i suoi compagni di scuola salutavano per l’ultima volta Martina.

Si saranno lasciati, quindi? Non ne abbiamo la certezza. Eppure, alcuni indizi fanno pensare proprio che sia così. Se fosse così, non sappiamo esattamente cosa li ha spinti ad allontanarsi. Fatto sta che, poco prima dell’uscita, sembrava che i due non fossero più così tanto complici.

Avete notato anche voi la reazione di Aka7even?