Avanti un Altro, Francesca è la Tecnologica: avete visto il suo profilo Instagram? Tutto sulla protagonista dello show di Canale 5.

Avanti un altro torna a fare compagnia al pubblico anche di sera! Proprio così, oltre all’appuntamento quotidiano nella fascia preserale, la trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è in onda anche di domenica sera, con puntate speciali con ospiti vip. Le risate sono assicurate e, ovviamente, non mancheranno i personaggi del mitico Minimondo, guidato dalla bellissima Miss Claudia. Tra i personaggi del salottino c’è anche lei, la Tecologica, che come suggerisce il nome è esperta di tecnologie: le sue domande, infatti, riguardano il mondo digitale. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei? Siete nel posto giusto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Francesca Lacorte è la Tecnologica di Avanti un Altro: tutte le curiosità su di lei

Tra i simpaticissimi ed iconici personaggi del salottino di Avanti un altro c’è anche la splendida Francesca Lacorte, nei panni della Tecologica. Una passione, quella per la tecnologia, che è diventata un vero e proprio lavoro. Sul suo profilo Facebook, si legge che lavora come tech blogger pressi HDblog.it. Precedentemente, però, è stata anche un praticante avvocato, avendo studiato Giurisprudenza. Originaria di Ostuni, vive a Milano. Nella sua bio di Instagram, si legge che Francesca è anche marketing e social media manager. A proposito di Instagram, ecco alcuni scatti postati proprio dalla showgirl sul suo canale ufficiale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lacorte (@francescalacorte_latech)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lacorte (@francescalacorte_latech)

Su Instagram, Francesca condivide anche scatti in compagnia del suo attuale compagno Marco. Ecco uno scatto di coppia, postato

a inizio aprile 2021:

Eh si, davvero una bellissima coppia. Per seguire le esilaranti avventure di Avanti un altro, tutti sintonizzati su Canale 5 ogni domenica sera in prima serata e tutti i giorni a partire dalle ore 18 e 45.