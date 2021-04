Ecco le curiosità sulla vita privata del celebre attore: chi è l’ex moglie e chi sono i figli di Carlo Verdone, ospite domenica 18 aprile di Che tempo che fa.

Ospite di Che Tempo Che Fa questa domenica di 18 aprile 2021 Carlo Verdone. Il famoso attore, regista e comico italiano è nato a Roma il 17 novembre del 1950. Ha cominciato la carriera con il cabaret: ha debuttato al teatro Alberichino con Tali e quali, uno show in cui proponeva una serie di personaggi. Da lì a poco Carlo Verdone è diventato uno dei volti più noti del teatro italiano. Da molti è considerato l’erede naturale di Alberto Sordi per le sue interpretazioni: ha rappresentato l’archetipo dell’italiano medio, proprio come il grande attore e comico scomparso nel 2003. Carlo Verdone è uno degli attori più celebri in Italia: sapete che è il cognato di Christian De Sica? Sua sorella, Silvia, ha sposato Christian. Siamo qui per parlarvi della vita privata di Verdone, papà di due attori.

Carlo Verdone, vita privata: ex moglie e figli del celebre attore

Carlo Verdone è il fratello del regista Luca Verdone e di Silvia Verdone, moglie di Christian de Sica. Ma che sappiamo sulla vita privata del celebre attore? E’ stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli, dalla quale è separato. Dall’unione con la donna sono nati Giulia nel 1986 e Paolo, nell’88. Entrambi sono apparsi in alcuni film. La primogenita in un cameo in Al lupo al lupo ed in Viaggi di nozze. Paolo invece in ‘Grande grosso e…Verdone’ e in ‘Io, loro e Lara’.

Carlo Verdone, dopo la fine del suo matrimonio, non ha mai dato ulteriori notizie sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo dunque se ha una compagna.

