Claudia Ruggeri conquista instagram con uno scatto del passato: com’è cambiata in questi anni.

Questa sera, domenica 18 aprile, ci sarà una nuova puntata, la seconda esattamente, di Avanti un altro! Pure di sera, programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato dal mitico Luca Laurenti. Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che compaiono nella trasmissione, vestendo diversi ruoli. Tra di loro, non possiamo non citare, Claudia Ruggeri, la bellissima Miss che, ogni volta, in tutte le puntate, ci avvolge con la sua semplicità, e la sua forte bellezza. Attiva sui social, dove i suoi follower sono attentissimi, pubblica spesso scatti particolari. Proprio qui, andando a curiosare, è emerso una foto di qualche anno fa: com’è cambiata in questo tempo.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

Miss Claudia Ruggeri, spunta uno scatto di qualche anno fa: che spettacolo!

Manca sempre meno, e anche questa sera, ci sarà la puntata di Avanti un altro! Pure di sera. Il programma di Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti, ha avuto il suo debutto serale la settimana scorsa, e possiamo affermare con certezza, ha avuto un successo incredibile. Infatti, gli ascolti sono stati elevatissimi, merito, ovviamente, dei protagonisti presenti in trasmissione. Come abbiamo espresso, tra i vari personaggi, spicca Claudia Ruggeri, la Miss super bella e talentuosa.

Siamo andati a curiosare sul suo profilo instagram, ed è emersa una foto del passato. Beh, non sembrerebbe siano passati molti anni, dato che, la bella Claudia non sembra affatto cambiata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)



E’ bellissima, come potete osservare, ma questo è palese! In questa foto, si mostra con un look diverso, con una frangia che copre il suo viso, di poco. Claudia Ruggeri è davvero un incanto, e sfoggia, in tutte le immagini pubblicate una bellezza particolare, da togliere il fiato!