Donatella Rettore è una delle più grandi voci della musica italiana, ma sapete che diploma ha? Ha ottenuto anche il massimo dei voti.

Se dovessimo stilare una classifica delle più grandi artisti italiane, senza alcun dubbio Donatella Rettore occuperebbe i primi posti. Nata a Castelfranco Veneto l’8 Luglio del 1955, la famosissima cantante capisce sin da piccola qual è la sua più grande passione. Pensate, ha soltanto 10 anni quando, per la prima volta in assoluto, inizia a formare il suo “gruppo musicale”. Ed inizia ad esibirsi all’interno delle parrocchie, riuscendo addirittura a guadagnare ben 500 lire. È soltanto nel 1973, però, che la splendida Donatella incide il suo primo singolo musicale. Da quel momento, il suo percorso artistico ha inizio. E che inizio, oseremmo dire!

Leggi anche –> Domenica In, tutti gli ospiti del 18 aprile: ci sarà anche l’amatissima attrice

Appurato che, attualmente, Donatella Rettore è una delle più grandi voci della musica italiana, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo “passato”. Ad esempio, vi siete mai chiesti che diploma abbia? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Donatella Rettore, che diploma ha? Il retroscena che in pochi conoscono

Sono passati esattamente quarantotto anni dal suo esordio sulla scena musicale che conta, eppure Donatella Rettore continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Con all’attivo ben venti album pubblicato, la splendida cantante di Castelfranco Veneto rappresenta, senza alcun dubbio, una delle più grandi voci della musica italiana. Cosa sappiamo, però, del suo “passato”? In particolare, siete curiosi di conoscere il diploma conseguito dalla straordinaria cantante italiana?

Leggi anche –> Loredana Bertè, spunta la foto degli anni ’80: straordinaria bellezza, com’è cambiata

Il suo debutto sulla scena musicale, come dicevamo precedentemente, è avvenuto esattamente nel 1973. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Ma siete curiosi di sapere che diploma ha Donatella Rettore? Ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’artista si sia diplomata, addirittura con il massimo dei voti, presso un istituto tecnico commerciale per periti aziendali. Insomma, un percorso scolastico degno di nota, c’è poco da dire. Ma che, purtroppo, non ha voluto proseguire. Ottenuto questo titolo di studio, infatti, la Rettore non ha continuato l’università. E, trasferitasi a Roma giovanissima, ha iniziato la sua carriera da cantante.

Sapevate questo “retroscena” della vita di Donatella Rettore?