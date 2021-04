Ecco per voi tutte le curiosità sul noto personaggio televisivo, Giorgio Mastrota: vita privata, Instagram e chi è la sua compagna attuale.

Il famoso personaggio televisivo italiano, Giorgio Mastrota, è ospite questa sera di domenica 18 aprile di Avanti un altro! Pure di sera. Il conduttore milanese, classe ’64, dopo aver vinto il titolo di ‘Uomo ideale’ a Il più bello d’Italia nel 1988, entrò in tv. Lo abbiamo visto nel piccolo schermo in qualità di conduttore ma anche di tronista: Giorgio ha partecipato a Uomini e Donne nel 2003. Sapete che Mastrota è stato protagonista delle prime pagine dei settimanali di gossip negli anni ’90? La sua storia d’amore con l’attrice e conduttrice ha fatto chiacchierare tutti. Siamo qui per svelarvi le curiosità sulla vita privata del noto personaggio televisivo.

Giorgio Mastrota, vita privata e Instagram: le curiosità sul noto personaggio televisivo

La vita privata di Giorgio Mastrota è stata spesso al centro del gossip italiano. Il famoso personaggio televisivo si è sposato nel 1992 con Natalia Estrada, la famosa attrice e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana. I due si sono conosciuti quando Giorgio lavorava per Telecinco: dalla loro unione è nata Natalia Junior Mastrota. Il conduttore televisivo, dopo la separazione da Natalia Estrada avvenuta nel 1998, ha avuto una storia con Carolina Barbosa: dalla relazione è nato Federico.

Giorgio Mastrota oggi è impegnato con Floribeth Gutierrez: si legge che la donna è una sciatrice ed alpinista professionista. Dall’unione tra i due sono nati Matilde e Leonardo.

Instagram

Il noto personaggio televisivo, ospite di Avanti un altro! Pure di sera, questa sera di domenica 18 aprile, è molto attivo sul suo canale Instagram. Protagonista del suo profilo è il suo pollice: il Mastrota si diverte a mostrare i luoghi che visita, le sue passioni ed il mondo che lo circonda con il suo pollice all’insù.

Il pollice a fianco al suo, potrebbe essere proprio quello della sua dolce metà: