In onda da circa trent’anni, I Fatti Vostri è stato riconfermato per la stagione 2021/2022: tutti i dettagli svelati da TvBlog.

Era il 3 dicembre del 1990 quando su Rai 2 sbarcò “I Fatti Vostri”, programma della fascia mattutina in onda prima del Tg2 delle 13. All’epoca alla conduzione c’era il compianto Fabrizio Frizzi, al quale sono succeduti negli anni altri volti storici della tv: Alberto Castagna, Gigi Sabani, Massimo Giletti, Giancarlo Magalli.

Quest’ultimo è al timone ormai da molti anni e, come rivela TvBlog, sarebbe stato riconfermato anche per la prossima stagione targata 2021/2022. Non sarebbero quindi di fondate le voci che volevano una clamorosa sostituzione di Salvo Sottile, attualmente nel cast della trasmissione. I Fatti Vostri ci terrà quindi compagnia anche l’anno prossimo sempre nella fascia del mezzogiorno, dal lunedì al venerdì su Rai 2 con tante storie di persone comuni, l’oroscopo, le previsioni meteo, le rubriche di cucina e tanto altro.

I Fatti Vostri, chi ci sarà insieme a Giancarlo Magalli l’anno prossimo?

Per quanto riguarda gli altri nomi che affiancheranno Giancarlo Magalli nella nuova edizione, è tutto ancora da vedere. Negli anni tanti sono stati i personaggi che si sono avvicendati nella celebre “Piazza Italia” e le figure femminili che hanno accompagnato il presentatore di turno.

L’attuale cast composto dal giornalista Salvo Sottile, il preparatissimo professor Broccoli, Stefano Palatresi, Samanta Togni, Paolo Fox e il resto, dovrebbe essere riconfermato. La certezza si avrà solo a luglio, con la presentazione dei palinsesti. A decidere se apportare cambiamenti saranno i vari autori, la direzione di Rai 2 e Magalli. Di certo, il programma ideato da Michele Guardì continuerà ad essere una presenza fissa nelle case degli italiani, ormai affezionati al format.

E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con Magalli ancora una volta padrone di casa?