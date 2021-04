Lol Chi ride è fuori potrebbe tornare con una nuova stagione: la 2 non deluderà affatto le aspettative! Ecco chi potrebbero essere i prossimi comici che prenderanno parte al game show.

Lo show comico targato Amazon Prime potrebbe tornare. Lol Chi Ride è fuori è il game show condotto da Fedez e Mara Maionchi basato sul format giapponese Documental. Il programma ha avuto un successo enorme: dieci comici rinchiusi in una grande stanza-teatro devono far ridere gli altri con qualsiasi mezzo. In caso di risate, sorrisi o smorfie il giocatore viene inizialmente ammonito: il doppio cartellino giallo gli costerà la squalifica. Vince l’ultimo giocatore che rimane in gara. L’edizione 2021 ha conquistato milioni di italiani che si aspettano una seconda stagione: arriverà? La risposta sembra esser positiva: ecco le prime indiscrezioni che arrivano. I prossimi comici, protagonisti del game show, potrebbero essere proprio loro!

Lol Chi ride è fuori 2, cast: dalla Cortellesi a Claudio Bisio, l’indiscrezione sui prossimi concorrenti

Lol Chi ride è fuori è pronto a tornare con una seconda stagione? La risposta pare essere positiva. Non si hanno certezze o conferme ma sul web sono iniziati a circolare i primi nomi di papabili prossimi concorrenti. Il Messaggero rivela che tra i comici di LOL Chi ride è fuori 2 potrebbe esserci Claudio Bisio, Max Pisu e Dado, ma non solo. I candidati più gettonati per entrare a far parte del game show sono anche Paola Cortellesi, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzi, Corrado Guzzanti, Luciana Litizzetto, Ale e Franz.

La trasmissione targata Amazon Prime Video ha avuto un impatto clamoroso anche sui social: è proprio sul web che è partito il toto nome per i prossimi protagonisti di LOL. Tutti i milioni di italiani, fan del programma condotto da Fedez e Mara Maionchi, restano in attesa di notizie ufficiali.