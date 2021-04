Martina Miliddi è stata l’eliminata della quinta puntata di Amici 20: le prime parole della ballerina.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, la quinta di questa edizione arrivata al Serale. Un appuntamento che è iniziato con il botto, dato che, non mancano mai le sorprese e i colpi di scena. Ancora una volta ad iniziare la gara, è stato il team Celentano-Zerbi, che ha sfidato la squadra di Arisa-Cuccarini. Due sono state le sfide che hanno visto protagoniste questi due team, ed entrambe sono state perse dalla squadra di Arisa e Lorella, con in ballottaggio Martina e Tancredi. Mentre, l’ultima, ha visto in sfida, il primo team con quello di Pettinelli-Peparini. A vincere sono stati questi ultimi, e ad andare in ballottaggio finale è stato Deddy. Come ormai sappiamo, Martina Miliddi è l’eliminata di questa quinta puntata. Dopo aver saputo da Maria De Filippi la notizia, la ballerina, subito dopo, ha manifestato i suoi pensieri.

Amici 20, Martina è l’eliminata della quinta puntata: le prime parole della ballerina

A perdere al ballottaggio finale, che ha visto al centro dell’attenzione Tancredi, Deddy e Martina, è stata proprio la ballerina. L’allieva di Lorella Cuccarini, in tutti questi mesi, ha dimostrato di essere un vero talento, manifestando pienamente la sua arte, con una tal passione e forza, che non passa mai inosservata.

Dopo aver saputo dell’eliminazione, la Miliddi ha rilasciato le sue prime parole, ai microfoni di Witty Tv: “E’ stata un’esperienza bellissima. Ho conosciuto tantissime persone che mi sono state accanto, tutti quanti. In ogni persona ho trovato qualcosa che mi appartenesse. Per me è stato difficile, perché conoscendomi, sono tanto diffidente. In puntata ho detto ‘adesso vado via’. Mi sono portata due valigie, ho sempre pensato ‘bastano e avanzano”.

Martina ha avuto anche un dolce pensiero per i suoi amici, compagni di avventura in questa lunga e meravigliosa esperienza: “A loro auguro di non fermarsi mai. Di andare dritti come un treno. Veloci e senza guardarsi mai alle spalle“.