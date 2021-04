Magnifico annuncio in diretta tv: Mia Ceran è in dolce attesa! La notizia l’ha data oggi, domenica 18 aprile, durante la nuova puntata di Quelli che il calcio.

La splendida Mia Ceran è in dolce attesa! La nota giornalista e conduttrice televisiva, classe 1986, è il noto volto di Quelli che il calcio. Di origini tedesche, è cresciuta fino ai 13 anni in America prima di trasferirsi, infine, a Roma. Ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo alla CNN italiana, prima di passare a Mediaset. Dal 2016 è il volto femminile di Quelli che il calcio, il programma d’intrattenimento a tema sportivo. E proprio oggi, domenica 18 aprile, la puntata dello show è iniziata con una magnifica notizia. Al fianco di Luca e Paolo, la giornalista ha mostrato il suo pancino per la prima volta.

Quelli che il calcio, Mia Ceran in dolce attesa: il magnifico annuncio in diretta tv

“Mia devi dirci qualcosa?“: così è iniziata la puntata di Quelli che il calcio oggi, domenica 18 aprile, con la domanda di Luca e Paolo per la loro collega. Mia Ceran si è mostrata per la prima volta con il pancino: è in dolce attesa! “La famiglia di QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra Mia Ceran” scrive il profilo social del programma d’intrattenimento a tema sportivo su Twitter.

La famiglia di #QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra @miaceran ❤️ pic.twitter.com/m2zb1jTqFZ — Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) April 18, 2021

“Aspetto un bambino” annuncia la conduttrice e giornalista ai microfoni di Quelli che il calcio questo pomeriggio di domenica 18 aprile. L’indizio era arrivato già sui social: poche ore fa Mia ha aggiornato il suo profilo Instagram con un nuovo post. “Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)” ha scritto la conduttrice su IG.

Ma chi è la dolce metà della Ceran? Parliamo di Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e Barbara Alberti. La coppia è in dolce attesa: presto daranno il benvenuto al loro primo figlio.