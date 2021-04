Paola Barale, ricordate a quale amatissimo reality ha partecipato? Era il 2015; ecco il retroscena che non tutti ricordano.

È uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati di sempre. Conduttrice, attrice e showgirl, Paola Barale è una vera e propria icona nel nostro piccolo schermo. Ma forse non tutti ricordano che, nel 2015, la bellissima bionda ha partecipato ad uno dei reality più seguiti della nostra tv, diventando una delle concorrenti di spicco di quella edizione. Vi rinfreschiamo la memoria!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Paola Barale nel 2015 ha partecipato ad un famoso reality: ecco quale

Paola Barale è una delle donne più amate della nostra tv, ma ricordate in quale reality l’abbiamo vista nel 2015? Proprio così, la showgirl originaria di Fossano ha partecipato alla quarta edizione Pechino Express, il noto adventure game di Rai Due. Prima, in realtà, la Barale aveva già preso parte ad altri reality, ma nelle vesti di inviata o conduttrice: ricordiamo l’esperienza a La Talpa, nel 2008, dove ha svolto il ruolo di inviata; successivamente ha condotto un’edizione de La Pupa e il Secchione.

A Pechino Express 4, il percorso di Paola Barale è stato segnato da un imprevisto: inizialmente, infatti, la conduttrice era in coppia con Luca Tommasini, nel team degli Artisti. Quando il suo compagno ha dovuto abbandonare il gioco per via di un infortunio alla caviglia, la Barale ha deciso di non mollare e continuare il suo viaggio. Al suo fianco un nuovo compagno, Pietro Filoni, a partire dalla quinta puntata del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial)

E voi, ricordavate questa esperienza della bellissima Paola nel reality show di Rai Due? Se volete rivedere la showgirl in tv, non perdetevi l’appuntamento di Avanti un altro pure di sera, in onda domenica 18 aprile 2021. La Barale sarà infatti uno dei concorrenti speciali della puntata serale del quiz di Paolo Bonolis, dove a sfidarsi saranno due squadre composte da personaggi famosi. Le risate sono assicurate, appuntamento su Canale 5 in prima serata, a partire dalle ore 21 e 30 circa!