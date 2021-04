Ricchi e Poveri, ricordate com’erano da giovani? Spunta lo scatto del passato: com’erano e come sono cambiati nel corso degli anni.

Siete pronti ad una Domenica pomeriggio all’insegna del divertimento della buona musica? Proprio oggi, nel corso del nuovo appuntamento di Domenica In, si parlerà davvero di tutto. Ampio spazio all’attualità e, soprattutto, all’emergenza Coronavirus, ma anche a personaggi televisivi e non solo. Tra loro, come raccontato anche in un nostro recente articolo, ci saranno anche i Ricchi e Poveri. Ospiti all’interno dello studio televisivo di Roma, il famosissimo gruppo musicale allieterà la domenica pomeriggio del pubblico italiano con la sua incredibile e fantastica musica. In attesa di vederli in diretta, vi facciamo una domanda: ricordate com’erano da giovani?

Leggi anche –> Domenica In, tutti gli ospiti del 18 aprile: ci sarà anche l’amatissima attrice

Attivissimi sul proprio profilo Instagram, i Ricchi e Poveri non perdono mai occasione di poter condividere ogni cosa con il loro pubblico. E così, “spulciandolo” con attenzione, abbiamo rintracciati una loro foto di quanto erano giovani. Siete curiosi di vedere com’erano e come sono cambiati? Vi accontentiamo subito!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Ricchi e Poveri da giovani, com’erano? Come sono cambiati negli anni

Oltre a decantare di un seguito davvero clamoroso per la loro musica e i loro successi, i Ricchi e Poveri vantano di un clamore pazzesco anche sul loro canale social ufficiale. Attivissimi e seguitissimi, il famoso gruppo musicale non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il loro pubblico. Lo hanno fatto anche diverso tempo fa. Quando non hanno affatto potuto fare a meno di condividere un loro scatto da giovani.

Come sono cambiati, quindi, nel corso degli anni? Siete proprio curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricchi e Poveri (@ricchiepoveriofficial)

Non sappiamo quanti anni siano passati da questo scatto, eppure si può vedere chiaramente: i Ricchi e Poveri sono davvero giovanissimi. Ma come sono cambiati nel corso degli anni? Guardiamo le differenze tra “ieri” ed “oggi”.

Insomma, diciamoci la verità: non ce ne sono affatto. Saranno pure passati anni, vero! Ma sembrerebbe che non sia affatto passato il tempo per i Ricchi e Poveri: sono identici!