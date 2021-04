Valentina Autiero, drastico cambio look dopo Uomini e Donne: stenterete a riconoscerla; ecco come si è mostrata sui social.

Per anni è stata una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Valentina Autiero, che nella trasmissione di Maria De Filippi era uno dei volti più apprezzati del parterre femminile. Ironica e senza peli sulla lingua, Valentina ha lasciato il programma qualche mese fa, in compagnia del cavaliere Germano. Tra loro, però, non c’è stato lieto fine: la frequentazione tra i due è terminata poco dopo. In attesa di scoprire se Valentina tornerà a cercare l’amore in tv, l’ex dama continua a tenersi in contatto con i suoi fan tramite Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. E proprio sui social, la Autiero ha mostrato il suo notevole cambio look. Ricordate i suoi capelli super mori? Ebbene, la dama ha detto addio alla sua vecchia chioma. Ecco come si è mostrata.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Valentina Autiero, drastico cambio look per l’ex dama di Uomini e Donne: ecco cosa ha fatto ai capelli

“Ormai è fatta, un po’ di sole e un po’ di luce!“. È così che Valentina Autiero presenta al suo pubblico di Instagram il suo cambio look. Un cambio look decisamente drastico: addio capelli nero, l’ex dama del trono over ha deciso di diventare bionda. Un biondo diverso dal solito, come spiega nelle stories: “Ho scelto un biondo che sia diverso dai soliti biondi. Volevo essere un po’ grano, un po’ miele, un po’ anni ’60.“ Curiosi di vedere il suo nuovo look? Ecco il video postato qualche ora fa su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Autiero 🌸🇮🇹 (@valentina.autiero79)

Eh si, un cambiamento drastico quello della dama, che siamo abituati a vedere nella sua versione ‘mora’. Ma, c’è da dirlo, la chioma è cambiata, ma la bellezza di Valentina è rimasta intatta.

E a voi, piacerebbe rivedere la dama nel parterre di Uomini e Donne Over?