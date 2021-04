Valerio Staffelli e sua moglie in una foto del loro matrimonio: sono trascorsi 27 anni, com’era e com’è l’inviato di Striscia la Notizia.

In questi anni ha consegnato tapiri a raffica a chiunque: personaggi dello spettacolo, dello sport e politici. A volte ha rimediato anche qualche sganassone, ma la missione è quasi sempre riuscito a portarla a termine. Classe 1963, Valerio nasce a Milano da madre veneta e padre napoletano.

Dal 1996 è ormai un volto noto della tv grazie al ruolo di inviato per il tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Ha all’attivo ben 1305 consegne del celeberrimo Tapiro d’Oro e sicuramente la chiave della sua popolarità sta nell’aria sorniona che tanto risulta simpatica al pubblico.

Valerio Staffelli, la foto del passato è sorprendente: l’inviato e sua moglie quasi trent’anni fa

Seguitissimo e molto attivo sul suo profilo Instagram dove posta spesso video di alcuni dei suoi servizi per il programma di Antonio Ricci, Staffelli ha condiviso in queste ore uno scatto del passato che ha raccolto migliaia e migliaia di like e commenti anche da parte di personaggi della tv.

La foto immortala lui e sua moglie nel giorno del matrimonio, ben 27 anni fa. Dopo un fidanzamento di tre anni, la coppia è convolata a nozze: Valerio appare senza il famoso pizzetto mentre la moglie è pressocché identica ad ora. A corredo dell’immagine, un tenerissimo messaggio pieno d’amore per Matilde, la donna che da tanti anni è al suo fianco: Oggi 27 anni di matrimonio e 30 di unione…grazie per la pazienza amore”, scrive l’inviato. Matilde Zarcone ha lavorato per un periodo in televisione anni fa: era infatti la valletta di Buona Domenica ai tempi in cui lo conducevano Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

La meravigliosa coppia si è incontrata negli anni Novanta, partecipando alla festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter Nicola Berti. Sposati dal 1994, hanno avuto il primo figlio, Riccardo, due anni dopo. Nel 1998 è nata invece Rebecca.