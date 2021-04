Nuovo Yacht per Zlatan Ibrahimovic? Il calciatore è rimasto incantato da ‘Rebeca’: il prezzo vi lascerà senza parole, è da capogiro!

Ebbene, dopo aver alloggiato in uno yacht di lusso, durante la settimana in cui Zlatan Ibrahimovic è stato presente al Festival della Canzone Italiana, in qualità di ospite fisso, il calciatore è stato conquistato da una nuova, immensa e lussuosa ‘imbarcazione’. A quanto pare, il suo nome è Rebeca, e sembra proprio essere un angolo di paradiso. Lo svedese ha visionato questo gioiello ai Cantieri Benetti, e sembrerebbe essere intenzionato ad aggiungerla al patrimonio che possiede, dato che, Ibrahimovic è già proprietario di un Riva 100 Corsaro, il cui nome è ‘Unknow’: misura 30 metri in lunghezza e può ospitare circa una ventina di persone. Proprio qui, lo svedese ha soggiornato durante la settimana della Kermesse musicale. Adesso, sembrerebbe pronto a fare questo grande acquisto: ma sapete il prezzo del nuovo yacht? E’ da capogiro!

Zlatan Ibrahimovic incantato da un nuovo yacht: il prezzo vi lascerà senza parole

Sembrerebbe che, Zlatan Ibrahimovic sia intenzionato a fare un nuovo grande acquisto, si tratta di uno yacht super lussuoso, molto più grande di quello utilizzato per soggiornare durante il periodo che l’ha visto ospite fisso al Festival di Sanremo 2021. Lo svedese ha visionato il nuovo gioiello, che per essere noleggiato una settimana, costa non meno di 200 mila euro, ed offre tutti i confort necessari per trascorrere giorni da sogno.

Il suo valore, tenetevi pronti, è di ben 20 milioni di euro. Uno yacht lungo 40 metri, livellato su tre piani, e con una piscina dal panorama mozzafiato.

Un gioiello extra lusso, che ha conquistato Ibrahimovic, tanto che il calciatore l’ha visionato ai Cantieri Benetti. Un sogno che davvero pochi possono permettersi, dato l’elevato prezzo, da lusso!