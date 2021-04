Akash Kumar, ospite di Domenica Live, ha confessato di aver avuto problemi di depressione: ecco le parole dell’ex naufrago de l’Isola dei Famosi.

Akash Kumar, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, è tornato in televisione. Ha trascorso un periodo in quarantena, così come previsto dal protocollo anti Covid, prima di tornare in Italia. Domenica 18 aprile 2021 l’ex naufrago è stato ospite di Domenica Live: ha raccontato in tv, su Canale 5, di aver sofferto di depressione e di attacchi di panico. Akash ha poi svelato un momento delicato della sua vita: ha raccontato per la prima volta i dettagli di un episodio successo pochi mesi prima di partire per l’Honduras. Ecco la confessione di Akash Kumar.

Akash Kumar: “Ho sofferto di depressione”, la confessione a Domenica Live

Akash Kumar ieri, domenica 18 aprile 2021, è stato ospite di Domenica Live. Lo show condotto da Barbara D’Urso ha visto l’ex naufrago de l’Isola dei Famosi in studio il quale ha raccontato un periodo particolare vissuto.

“Ho perso 19 kili , ho sofferto di depressione, attacchi di panico. Ero 72 kili, mi ero lasciato con la ragazza. Ho sofferto in silenzio. E’ stata dura. Sull’Isola ho avuto qualcosa. Quattro, cinque mesi fa ho preso tre antidepressivi e ho dormito per 4 giorni. E’ successo prima dell’Isola. Ora sto bene” sono state le parole di Akash Kumar a Domenica Live.

“Dicono che io sono arrogante, io penso di essere un bravo ragazzo. Poi quando perdo la brocca, comincio a parlare velocemente e non si capisce niente” ha continuato Akash.

A Domenica Live con Kumar è stato affrontato anche il discorso sui suoi occhi: l’ex naufrago ha smentito le voci che circolano su una sua presunta operazione agli occhi. Ha negato di aver cambiato il colore: le foto che circolano sul web sono state modificate, secondo Akash.