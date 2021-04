Amici 20, comunicazione a sorpresa per uno degli allievi: “Dobbiamo vedere un filmato”, cos’è successo al concorrente del talent show.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Ogni sabato sera va in onda una puntata del serale, durante la quale gli allievi si sfidano a suon di canzoni e coreografie. La gara si fa sempre più accesa, anche perché adesso ci sono le squadre, ma ne vincerà soltanto uno! Come sempre, anche oggi è andata in onda la puntata del daytime, dove tra le presentazioni dei vari guanti di sfida della prossima puntata, è arrivata un’importante comunicazione per uno degli allievi. A spiegare tutto è stata Maria De Filippi, in collegamento con i ragazzi. Curiosi di scoprire cosa è successo? Vi raccontiamo tutto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, comunicazione a sorpresa per uno degli allievi: splendida notizia per Sangiovanni

Comunicazione a sorpresa per Sangiovanni. “Dobbiamo vedere un filmato”, annuncia Maria De Filippi, gettando nel panico il giovane cantante. Che ammette di aspettarsi qualcosa di brutto. In realtà, però, si tratta di una notizia magnifica. Dopo averlo tenuto per qualche minuto sulle spine, Maria De Filippi mostra la clip a Sangiovanni: il suo singolo Lady è disco di platino! “Mi ricordo che ai casting al tempo sulla domanda sui sogni, avevo scritto fare un disco d’oro. Vedere avanti a me adesso un disco di platino, è una figata dai!”, commenta il cantante, che accetta la proposta della De Filippi di offrire una torta a tutti i suoi amici per festeggiare. La conduttrice chiede alla ballerina Giulia, con cui Sangiovanni ha una storia, di scegliere il gusto della torta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Un’ po’ questo disco di platino è anche merito di Giulia, quindi puoi sceglierla.”, commenta Sangiovanni, visibilmente emozionato e felice per il traguardo ottenuto.

Infine, i ringraziamenti per Maria De Filippi: “Grazie perché se ho questo davanti è soprattutto merito tuo. Tu mi hai donato la possibilità di fare questa cosa”. E voi, siete tra i tantissimi ascoltatori di Lady?