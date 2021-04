Amici, Martina Miliddi rompe il silenzio: le prime parole su Aka7Even

Martina Miliddi, ultima eliminata al serale di Amici 20, rompe finalmente il silenzio su Aka7even: ecco le sue parole

Nella scorsa puntata del serale di Amici 20, andata in onda sabato in prima serata su Canale 5, è stata eliminata la ballerina Martina Miliddi. La ragazza è stata una delle protagoniste di questa edizione, sia in positivo che – suo malgrado – in negativo. Martina, infatti, è stata quasi sempre messa in discussione dalla professoressa Alessandra Celentano. La ballerina, guidata da Lorella Cuccarini, è riuscita ad ottenere la maglia per il serale, arrivando sino alla quinta puntata. Sabato scorso ha perso al ballottaggio contro Deddy e Tancredi.

Amici, le parole di Martina Miliddi su Aka7even

Nella scuola più famosa d’Italia, Martina Miliddi ha avuto un flirt amoroso con Luca Marzano, in arte Aka7even. La loro storia è stata piena di alti e bassi. Nelle ultime settimane, i fan avevano notato una certa lontananza tra i due. Non sappiamo cosa sia successo, ma è certo che Luca e Martina non stanno più insieme. Nel daytime andato in onda oggi su Italia 1, i due si sono salutati per l’ultima volta. Aka ha poi detto a Giulia: “Mi dispiace che sia finita così. Avrei voluto almeno parlarci“.

Quasi contemporaneamente, la ballerina Martina Miliddi ha fatto una diretta su Instagram, in cui ha finalmente rotto il silenzio, parlando per la prima volta del suo ex fidanzato. Un utente, infatti, le ha chiesto: “Hai visto il disco d’oro di Luca?”, Aka infatti ha ottenuto il disco d’oro con Mi manchi, brano dedicato proprio a lei. Martina ha così risposto alla domanda: “Sì, ho visto. Sono molto contenta per lui. Penso sia una canzone che mi appartenga molto. Gli auguro ogni bene“.