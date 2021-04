Sabato scorso Martina Miliddi è stata l’eliminata di Amici: cos’è successo dopo la sua uscita, la reazione di Aka7even è fortissima.

Sappiamo, sabato scorso c’è stata la quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi; nelle precedenti serate, abbiamo visto uscire i primi allievi, ballerini e cantanti hanno lasciato la scuola più spiata d’Italia. Nella puntata del 17 aprile, ad essere eliminata al ballottaggio finale, è stata Martina Miliddi, l’allieva di Lorella Cuccarini. Una volta appresa la notizia della sua eliminazione, avvenuta in casetta, insieme agli altri compagni, la bella ballerina ha salutato tutti. Non è mancato l’abbraccio ad Aka7even, che come ormai è noto, ha avuto un particolare legame con lei, che pare sia finito del tutto. Subito dopo, però, il cantante si è lasciato andare completamente ad un forte momento di sconforto.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amici 20, Martina Miliddi esce: la reazione di Aka7even è fortissima

Come abbiamo espresso, sabato 17 aprile, ad perdere al ballottaggio finale, che ha visto protagonisti Tancredi, Deddy e Martina, è uscita quest’ultima. Purtroppo, la sua uscita ha creato non pochi malesseri in casa, dato che, la bella ballerina di latino americano, aveva allacciato un forte legame con tutti. Nel daytime di oggi, lunedì 19 aprile, è stato mandato in onda quanto successo subito dopo. Tra Aka7even e Martina c’è stato l’ultimo abbraccio, tra le lacrime e l’emozione. I due, hanno avuto all’interno della scuola una relazione, terminata, a quanto pare. Dopo l’uscita della ragazza, il cantante si è lasciato andare ad un momento di sconforto.

Aka7even si è lasciato andare in pianto, e molti suoi amici, gli hanno mostrato grande vicinanza. Non solo, mentre parlava con Giulia, anche lei, amareggiata per la sua ormai amica Martina, ha espresso i suoi malesseri: “Non volevo se ne andasse così, almeno verso di me, volevo almeno parlarle”.

“Per la prima volta nella mia vita ha vinto l’orgoglio“, ha espresso il cantante. Un momento che non poteva passare inosservato, dato che Aka7even ha mostrato la sua profonda sensibilità.