Anticipazioni della puntata di Lunedì 19 Aprile de L’isola dei Famosi: nuove prove, eliminato, nomination, ricompense e molto altro ancora.

Inizia una nuova settimana e, come al solito, non possiamo assolutamente fare a meno di un nuovo ed imperdibile appuntamento con L’Isola dei Famosi. Trascorsi alcuni giorni dall’ultima puntata, che tra l’altro ha visto l’abbandono di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi per problemi di salute, la splendida Ilary Blasi sarà al timone di una nuova puntata. Cosa accadrà, però? Scopriamo le anticipazioni della puntata di Lunedì 19 Aprile.

In attesa di poter ammirare l’ingresso dei nuovi naufraghi a L’Isola dei Famosi, siete curiosi di sapere cosa accadrà nella puntata di questa sera, Lunedì 19 Aprile? Purtroppo, al momento, non abbiamo alcuna anticipazioni ufficiale da parte dei canali social del programma. Senza alcun dubbio, però, verranno affrontati alcuni argomenti “caldi”. E che, soprattutto, ci hanno fatto compagnia in questi ultimi giorni.

L’Isola dei Famosi, puntata del 19 Aprile: le anticipazioni, da non perdere!

Cosa succederà, quindi, nel corso di questa nuova puntata de L’isola dei famosi di oggi, Lunedì 19 Aprile? È trascorso poco più di un mese dall’arrivo dei naufraghi a Playa Reunion e, com’è giusto che sia, si è entrati nel vero e proprio vivo del gioco. La fame, ormai, inizia a farsi sentire sempre di più. E con essa, tra l’altro, anche gli equilibrio vacillano fino a quasi rompersi. Però, cosa succederà stasera? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo conferme ufficiali. Senza alcun dubbio, però, si parlerà di diversi argomenti. A partire, quindi, dalle nomination e dall’eliminato di questa sera. Fino ai litigi e a nuove prove. Scopriamo insieme ogni cosa.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi nominati di questa sera e chi, tra Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti dovrà abbandonare per sempre L’isola dei Famosi, vi anticipiamo che la puntata di questa sera sarà davvero imperdibile. In primis, ovviamente, ci faranno compagnia nuove prove. A partire da quella ricompensa fino a quella leader, i naufraghi rimasti in gioco dovranno, ancora una volta, testare le loro forze. Ma non solo. Senza alcun dubbio, si parlerà degli scontri di questi ultimi giorni. E, ne siamo certi, anche dell’ingresso di gioco di Vera Gemma e Miryea Stabile, date le ultime incomprensioni di questi ultimi giorni.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la puntata di questa sera sarà davvero imperdibile. Volete saperne di più? Non vi resta che seguire la diretta. Vi aspettiamo!