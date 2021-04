A distanza di pochissimi giorni dal suo abbandono a L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi è ritornato sui social dopo l’operazione agli occhi.

È stato un eccezionale naufrago de L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi. Entrato a far parte della quindicesima edizione dell’adventure reality sin dalla prima puntata, l’attore romano ha lasciato un vero e proprio segno sull’isola. Purtroppo, il suo percorso non è continuato per molto tempo. A distanza di pochissimi giorni dalla sua decisione di allontanarsi dal gruppo per alcune incomprensioni, Brando Giorgi ha dovuto abbandonare Playa Reunion per accertamenti medici. Ed, in seguito, è dovuto ritornare a casa.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, come raccontato dal diretto interessato, Brando Giorgi ha subito un distacco della retina. E si è ritenuto necessario, non soltanto il suo “addio” all’isola, ma anche un’immediata operazione. Ecco. L’intervento è avvenuto. E l’attore, per tranquillizzare i suoi fan, non ha perso occasione di ritornare sui social. Come sta ora? Scopriamolo!

Brando Giorgi dopo l’operazione agli occhi, come sta: rompe il silenzio sui social

Soltanto pochissimi giorni fa, attraverso un messaggio scritto sul suo canale social ufficiale, Brando Giorgi annunciava di essere ritornato in Italia. E di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, dato il distacco della retina. Da quel momento, sono trascorsi pochissimi giorni. Eppure, l’operazione è avvenuto. E, da quanto si apprende dalle sue parole, è andato alla grande. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, l’attore romano ha rotto il silenzio. Ed ha spiegato come sta ora.

“L’operazione è andata bene. Devo stare steso per due giorni, ma ne avrà ancora per parecchi”, ha iniziato a dire Brando Giorgi al suo pubblico social. Non perdendo, infine, occasione di poter ringraziare tutte quelle persone che, appena appresa la notizia della sua operazione, non hanno perso occasione di potergli mandare messaggi di solidarietà. “Mi state dando una grande forza. Grazie, vi terrò aggiornati”, ha continuato a dire.

Infine, prima di salutare i suoi followers, Brando Giorgi ha detto: “Spero di riuscire quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi”.