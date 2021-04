Canzone Segreta, anticipazioni 20 aprile: tre super ospiti e tante sorprese per l’ultima puntata della trasmissione condotta da Serena Rossi.

Manca poco all’ultima puntata di Canzone Segreta. Una puntata speciale, condotta come sempre dalla bravissima Serena Rossi. Per l’ultimo appuntamento, la trasmissione di Rai Uno cambia giorno della messa in onda: sarà infatti trasmessa domani sera, martedì 20 aprile, e non venerdì sera come inizialmente previsto. Tantissimi i personaggi che, nel corso di questa prima edizione, si sono commossi ed emozionati insieme al pubblico: da Belen Rodriguez a Raoul Bova, da Giancarlo Giannini a Carlo Conti. Ma chi saranno gli ospiti che si accomoderanno sulla poltrona bianca e vivranno emozioni uniche sulle note delle loro canzoni del cuore? Ve lo sveliamo subito.

Canzone Segreta, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata della trasmissione di Serena Rossi

Cambio di programma in casa Rai. L’ultima puntata di Canzone Segreta andrà in onda martedì 20 aprile: a sfidare Pio e Amedeo col loro show Felicissima Sera ci sarà Carlo Conti, che torna con la seconda edizione di Top Dieci, il quiz dedicato ai gusti degli italiani. Serena Rossi tornerà in onda quindi domani sera, con tre nuovi super ospiti, annunciati poco fa attraverso i canali social ufficiali della Rai: si tratta di Max Giusti, Cristina Parodi e Adriano Panatta. Ma oltre alle nuove sorprese ai nuovi ospiti, saranno ritrasmesse alcune tra le sorprese più belle ed emozionanti delle puntate scorse. Insomma, si prospetta una chiusura da brividi per la trasmissione Rai, seguita con grande passione dai telespettatori. Quale tra le sorprese di questa prima edizione vi piacerebbe rivedere?

In chiusura, la conduttrice saluterà il pubblico come sempre interpretando un brano: si tratta de La Cura di Franco Battiato e sarà una dedica per le vittime del Covid 19. Una puntata che regalerà emozioni uniche. Appuntamento a domani sera, su Rai Uno, a partire dalle ore 21 e 20 circa. Seguirete l’ultima puntata dello show?