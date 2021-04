La fidanzata di Damiano Carrara, Chiara, è stata vittima di uno spiacevole incidente: ecco il racconto del noto chef e pasticciere, giudice di Bake Off Italia.

Damiano Carrara è il famosissimo personaggio televisivo, noto chef e pasticciere italiano. Nato a Lucca, classe 1985, è noto anche in America. Insieme al fratello Massimiliano ha aperto la pasticceria Carrara Pastries a Moorpark, in California. Ne ha aperta una anche ad Agoura Hills. Damiano è felicemente fidanzato con Chiara Maggenti: lo chef pasticciere, giudice di Bake Off Italia, sposerà presto la sua dolce metà. Quest’ultima però nelle ultime ore lo ha fatto spaventare non poco: la giornata di ieri, domenica 18 aprile, è stata impegnativa per la coppia. Chiara è caduta e si è fatta male: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Damiano Carrara, spiacevole incidente per la fidanzata Chiara: “Appena tornati dall’ospedale”

Domenica 18 aprile è stata una giornata impegnativa per la dolce metà di Damiano Carrara. Chiara Maggenti è la fidanzata del noto chef, pasticciere e giudice di Bake Off: nelle ultime ore ha preso una brutta caduta che gli ha provocato una frattura. E’ Damiano attraverso le Instagram story a raccontare l’accaduto: “Oggi giornata lunga e impegnativa. Chiara è qui nel letto, è appena tornata dall’ospedale. E’ cascata a terra ed ha battuto la schiena forte. Si è fratturata una delle vertebre. Ora tanto riposo”.

Nulla di grave: la coppia ci ha tenuto a sottolineare che poteva andare anche peggio. Basterà riposo e Chiara si riprenderà al meglio.

Chi è Chiara

Ma chi è la futura sposa del noto chef e personaggio televisivo italiano? La Maggenti ha 30 anni ed è anche lei di Lucca, città dove tutt’ora vive. Ama viaggiare e mangiare: su Instagram si descrive proprio come amante della cucina e del cibo! E’ innamorata persa non solo del suo compagno, futuro marito, ma anche del sui migliore amico Paco. Il bellissimo cagnolino è il protagonista del profilo social di Chiara!